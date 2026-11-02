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В странах ЦА наблюдается "бум" образовательного сотрудничества с Китаем

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- Нина Ничипорова
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Сотрудничество Китая и стран ЦА в области профессионального образования придает новый импульс промышленному развитию вдоль Великого Шелкового пути. Различные проекты в сфере профессионального образования, совместно реализуемые китайскими учебными заведениями и местными вузами, открывают молодежи в странах Центральной Азии дверь технологий к трудоустройству, а также придают новый импульс процессу обновления и модернизации региональных индустрий, сообщает Синьхуа.

В рамках высококачественного совместного строительства "Пояса и пути" Китай непрерывно углубляет сотрудничество со странами ЦА в области профессионального образования. Мастерские, созданные в рамках технологического обмена, стали ярким свидетельством этого взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху.

В чем причина растущей популярности сотрудничества Китая и стран ЦА в сфере профессионального образования? Ответ на этот вопрос кроется на стройплощадках, в цехах и индустриальных парках.

Углубление сотрудничества в создании мастерских в Кыргызстане

Опираясь на развитую систему профессионального образования Китая, в 2025 году Синьцзянский инженерно-профессиональный университет вместе с ОшТУ основал "Мастерскую Ясинь", создав учебную платформу, сочетающую теоретическое обучение с практикой.

"С китайскими партнерами можно быстро, удобно и эффективно работать", - отметил ректор ОшТУ Жанболот Турсунбаев, добавив, что обучение с помощью практики помогает студентам лучше осваивать знания по своим специальностям.

ОшТУ сотрудничает с несколькими китайскими вузами в области профессионального образования. На днях официально открылась "Мастерская Чанъань", учрежденная совместными усилиями ОшТУ, китайской компании CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE Co., Ltd и Чунцинского профессионального колледжа интеллектуальной инженерии. В будущем преподаватели двух стран будут готовить специалистов, ориентированных на развитие локальной индустрии транспортных средств на новых источниках энергии в формате "теоретические занятия плюс тренировки на реальных автомобилях".

21-летний Дастан Абасбеков, четверокурсник Института энергетики и транспорта ОшТУ, мечтает содействовать развитию энергетической отрасли своей родины с использованием полученных знаний. По словам молодого человека, преподаватели из Китая помогают им разбираться в схемах и учиться собирать стенды. Это побуждает его посетить Китай.

"Сейчас идет цифровизация, и там много оборудования и технологий, многие заводы и фабрики работают с такими современными системами, в которых есть много функций", - рассказал он, добавив, что в Кыргызстане пока мало таких современных технологий. У китайских экспертов большой опыт в области альтернативных источников энергии. Он хочет перенять этот опыт и привнести его в Кыргызстан.

В конце 2024 года, как известно, был официально запущен проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан - знаковый проект сотрудничества в рамках совместного строительства "Пояса и пути", который продвигается лично лидерами трех стран. В настоящее время строительство ведется в соответствии с графиком.

В связи с этим Джалал-Абадский государственный университет совместно с такими китайскими вузами, как Синьцзянский промышленно-технический колледж, Синьцзянский политехнический университет энергетики и железнодорожного транспорта и Ланьчжоуский транспортный университет, готовит специалистов

"Железные дороги - это будущее Кыргызстана", - отметил ректор Джалал-Абадского государственного университета Кенешбек Усенов, заявив, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет проходить через Джалал-Абадскую область. Для ее эксплуатации потребуются специалисты в области обслуживания станций, электроснабжения, сигнализации, грузовых перевозок и пограничного контроля.

"Мы планируем вести переговоры и с другими китайскими вузами в железнодорожной области", - добавил Кенешбек Усенов.

Современному управлению логистикой обучают в Казахстане

Лаборатория "Логистический хаб. Смарт-логистика" Мастерской Лу Баня, базирующаяся в ALT University в казахстанском городе Алматы, была создана Урумчийским профессиональным университетом Китая, компанией Beijing JD Century Information Technology Co., Ltd и ALT University.

Председатель правления и ректор ALT University Меруерт Жармагамбетова высоко оценивает ее: "Здесь студенты не только получают теоретические знания, но и знакомятся с моделями функционирования современной логистики, что в максимальной степени соответствует потребностям рынка труда."

Айша Жанибек кызы, второкурсница ALT University по специальности "современное управление логистикой", сказала, что благодаря учебной программе двойного диплома, совместно реализуемой ее университетом и Урумчийским профессиональным университетом, она может систематически изучать эксплуатацию современной логистики и управление трансграничными цепочками поставок, а также накапливать опыт в международной практике.

Как отметила Меруерт Жармагамбетова, в рамках вышеупомянутой программы двойного диплома обучаются 130 студентов, которые получают образование по два года в обеих странах.

В Узбекистане создается "Железнодорожная мастерская Великого Шелкового пути"

В Узбекистане "Высокоскоростная железнодорожная мастерская Великого Шелкового пути", которая совместно создается Синьцзянским политехническим университетом энергетики и железнодорожного транспорта, пекинской образовательной компанией "Хэлиши" и Ташкентским государственным транспортным университетом, будет введена в эксплуатацию в конце текущего года.

По словам проректора Ташкентского государственного транспортного университета Баходира Тураева, в настоящее время Китай занимает лидирующее место среди всех стран по объему экономических инвестиций в Узбекистан. Обе стороны имеют огромные перспективы для сотрудничества в таких областях, как транспорт, энергетика и искусственный интеллект.

На фоне постоянного углубления и укрепления образовательного сотрудничества между Китаем и странами ЦА большое количество молодых людей в странах региона стали специалистами благодаря модели подготовки "китайский язык плюс профессиональные навыки". Связывая личные цели с региональным развитием, они активно адаптируются к потребностям промышленной модернизации своих стран и становятся "силой молодости" в продвижении практического сотрудничества и сближении народов стран, расположенных вдоль "Пояса и пути".

Параллельно с "бумом" образовательного сотрудничества между Китаем и странами ЦА бурно развивается и индустриальное. Гидроэнергетические и фотоэлектрические проекты, проинвестированные и построенные китайской стороной, непрерывно поставляют экологически чистую энергию. Китайские автомобили на новых источниках энергии ездят по улицам стран региона. Грузовые поезда Китай-Европа и Китай-Центральная Азия бесперебойно доставляют грузы. Все это придает импульс региональному развитию.

На фото Синьхуа: руководитель Мастерской Лу Баня в Бишкеке Акылбек Чымыров рассказывает студентам об автоматизированных производственных линиях.


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URL: https://www.vb.kg/462742
Теги:
железная дорога, Китай, образование, стратегия развития, Центральная Азия
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