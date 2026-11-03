Минприроды предложило порядок охраны водно-болотных угодий

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров, регулирующий выявление, инвентаризацию, государственный учёт, охрану и устойчивое использование водно-болотных угодий.

Документ предусматривает единый порядок определения границ таких территорий, оценки их экологического состояния, мониторинга и разработки планов управления. При необходимости также будут предусмотрены меры по экологическому восстановлению угодий.

В Минприроды объясняют необходимость инициативы ростом антропогенной нагрузки, загрязнением водоёмов, изменением водного режима и деградацией земель. Водно-болотные угодья имеют важное значение для сохранения биоразнообразия, поскольку служат местом обитания птиц, рыб, млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и растений, в том числе занесённых в Красную книгу.

Для территорий, имеющих особую экологическую ценность, предлагается устанавливать специальный природоохранный режим. Их границы будут определяться на основании научных исследований, инвентаризации и данных мониторинга.

При этом, согласно проекту, установление особого режима не означает изъятия земельных участков у собственников или землепользователей. Они сохранят свои права на землю, но должны будут соблюдать установленные природоохранные требования.

Также выявление и постановка водно-болотных угодий на государственный учёт, включение их в планы управления и установление режима охраны сами по себе не повлекут изменения категории земель, их целевого назначения или правового статуса. Обозначать такие территории можно будет без перевода земель в другую категорию. Если же перевод потребуется, его проведут отдельно в соответствии с земельным законодательством.

Проект не предусматривает автоматического запрета на выпас скота, ведение сельского хозяйства, строительство водохозяйственных и энергетических объектов, в том числе малых ГЭС, а также размещение туристических и рекреационных объектов. Однако такая деятельность должна будет соответствовать установленному природоохранному режиму и требованиям законодательства.

По оценке министерства, реализация постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счёт государственных программ, ведомственных планов, международных проектов и других не запрещённых законом источников.

Документ также предусматривает приведение подходов к охране и использованию водно-болотных угодий в соответствие с новым Водным кодексом Кыргызской Республики, принятым 27 июня 2025 года №128.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.