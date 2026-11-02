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В Бишкеке прошёл смотр-конкурс "Юные защитники безопасности"

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- Светлана Лаптева
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В общеобразовательной школе № 117 имени Ч. Айтматова состоялся смотр-конкурс команд учащихся 4-х классов "Юные защитники безопасности", направленный на формирование культуры безопасного поведения, закрепление знаний правил дорожного движения, основ сохранения здоровья и пожарной безопасности.

В мероприятии приняли участие 11 команд учащихся, выступивших по трём тематическим направлениям: "ЮИДД - юные инспекторы дорожного движения", "ЮДА - юные друзья Айболита" и "МЧС (ЮПД) - команда юных пожарных".

Каждое направление охватывало важные аспекты безопасности: соблюдение правил дорожного движения, сохранение здоровья и личную гигиену, основы оказания первой помощи, пожарную безопасность и правила безопасной эвакуации.

В рамках смотра-конкурса участники прошли пять испытаний: представили девиз и речёвку, продемонстрировали строевую подготовку, презентовали эмблему и форму одежды, показали знания правил безопасности по выбранному направлению, а также представили сценки с решением ситуационных задач.

По итогам конкурса победителей конкурса наградили дипломами и грамотами.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось развитию у школьников ответственности, дисциплины, взаимовыручки, навыков командной работы и умения правильно действовать в потенциально опасных ситуациях.

Проведение подобных мероприятий способствует формированию у детей практических навыков безопасного поведения в повседневной жизни, повышению уровня знаний в области дорожной, пожарной и личной безопасности, а также воспитанию уважительного отношения к специалистам соответствующих служб.

Второй этап смотра-конкурса "Юные защитники безопасности" запланирован на ноябрь 2026 года и состоится на базе школы № 117 имени Ч. Айтматова.

Смотр-конкурс является важной частью профилактической работы, направленной на сохранение жизни и здоровья детей, формирование ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/462750
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