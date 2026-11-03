Ирландская легкоатлетка Сиара Магин умерла в возрасте 34 лет

Ирландская легкоатлетка, чемпионка Европы и двукратная участница Олимпийских игр Сиара Магин скончалась 1 ноября в возрасте 34 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

О смерти спортсменки сообщила её семья, уточнив, что она ушла из жизни в окружении близких.

Магин специализировалась на беге на 1500 метров и представляла Ирландию на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио. За свою карьеру она установила несколько национальных рекордов.

Главным достижением спортсменки стала победа на чемпионате Европы 2024 года в Риме, где она завоевала золотую медаль. Однако из-за травмы ахиллова сухожилия Магин была вынуждена пропустить Олимпиаду в Париже.

Смерть спортсменки вызвала волну соболезнований. Её семья и поклонники вспоминают Магин как выдающуюся легкоатлетку, вдохновившую многих своим талантом и достижениями.