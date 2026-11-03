Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1

Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли, согласно сообщению The Telegraph, стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1, завоевав титул в возрасте 20 лет и 68 дней.

На Гран-при Мексики Антонелли финишировал третьим, что позволило ему досрочно обеспечить чемпионство. Он превзошёл рекорд Себастьяна Феттеля, который выиграл свой первый титул в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней.

После финиша итальянец не смог сдержать слёз и поблагодарил команду Mercedes за поддержку. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен.

Для Антонелли этот успех стал особенно значимым после сложного дебютного сезона, сопровождавшегося критикой и неудачами. Уже во втором сезоне молодой пилот сумел достичь главной цели своей карьеры.

На подиуме нового чемпиона поздравили Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.