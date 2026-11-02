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В Бишкеке пройдет форум-выставка профессий будущего "Жаратман МУУН"

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28 ноября в конгресс-холле "Ырыс Ордо" в Бишкеке состоится форум-выставка "Жаратман МУУН", посвященный профессиям будущего, современным технологиям, образованию и карьерным возможностям для молодежи.

Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

Мероприятие объединит студентов, молодых специалистов, представителей образовательных учреждений, работодателей, государственных органов и международных организаций.

Главная цель форума - познакомить молодежь с востребованными профессиями, помочь с выбором профессионального направления и рассказать о возможностях обучения и трудоустройства.

Участники смогут получить информацию об образовательных программах, грантах, стипендиях, вакансиях, стажировках и международных программах профессионального развития.

На выставке будут представлены тематические площадки, посвященные искусственному интеллекту, робототехнике, инженерии, энергетике, медицине, финансам, сельскому хозяйству и туризму.

Посетителей также ждут презентации молодежных стартапов, практические мастер-классы, демонстрации современных технологий и встречи с потенциальными работодателями.

Программа предусматривает образовательные и деловые сессии, выступления экспертов и конкурс молодежных проектов "Жаратман МУУН", участники которого смогут представить собственные инициативы.

Подготовка к форуму началась еще в октябре. Так, 17 октября в регионах Кыргызстана прошла экологическая акция, направленная на бережное отношение к природе и культурным ценностям. А 24 октября в Бишкеке, Оше, Баткене, Таласе, Нарыне и на Иссык-Куле состоялся студенческий легкоатлетический забег в поддержку здорового образа жизни.

Кроме того, в рамках проекта планируется проведение конкурса эссе среди студентов на тему "Жаратман МУУН". Молодые люди смогут поделиться своим видением будущего страны и предложить идеи для ее развития.

Название форума объединяет два кыргызских слова: "жаратман" - созидатель и "муун" - поколение. По замыслу организаторов, оно символизирует молодежь, которая благодаря знаниям, инициативам и труду будет участвовать в создании будущего Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/462761
Теги:
выставка, молодежь, наука, студенты, форум, экология, Бишкек, Кыргызстан
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