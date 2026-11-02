В Кыргызстане двум агентствам отказали в разрешении на трудоустройство

В Кыргызстане семь частных агентств занятости получили разрешения на трудоустройство граждан за рубежом. Еще восьми организациям продлили ранее выданные разрешения сроком на один год, а двум отказали в их выдаче.

Об этом сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

Соответствующие решения приняты на очередном заседании межведомственной комиссии, которая рассматривает вопросы выдачи, продления и аннулирования разрешений на трудоустройство кыргызстанцев за границей.

Новые разрешения получили:

1. ОсОО "Динар Компани" - Турция;

2. ОсОО "ПФ Германия Карьера" - Германия;

3. ОсОО "Флай Глобус" - Турция;

4. ОсОО "ОЛИМП КЕЙ ДЖИ ТРЭВЕЛ" - Турция и Болгария;

5. ОсОО "Олива" - Германия;

6. ОсОО "ЭРА-Тревел" - Польша (с условием);

7. ОсОО "Окуу жумуш Италия" - Италия (с условием).

Разрешения сроком на один год продлены следующим агентствам:

1. ОсОО "Бест Чойс" - Германия;

2. ОсОО "Тайга Групп" - Турция;

3. ОсОО "Евро Сапар" - Турция;

4. ОсОО "Арча АС Туризм" - Турция;

5. ОсОО "Рамай-Саякат" - Польша (с условием);

6. ОсОО "Эмир Тревел" - Турция;

7. ОсОО "Аиша" - Турция;

8. ОсОО "Аска-Трэвел" - Болгария.

Вместе с тем комиссия отказала в выдаче разрешений ОсОО "Арча АС Туризм" на трудоустройство граждан в России и ОсОО "Глобал проспект бридж" на трудоустройство в Германии.

В Минтруда напомнили кыргызстанцам, планирующим работать за границей, о необходимости обращаться только в агентства, имеющие соответствующие разрешения, и предварительно проверять сведения об их деятельности на официальных ресурсах.