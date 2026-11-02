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Канат Асенов стал четвёртым комиссаром АФК от Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский футбольный специалист Канат Асенов получил статус комиссара матчей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) после успешного прохождения специальной подготовки. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Асенов имеет многолетний опыт работы в футбольной сфере, в том числе в организации и проведении соревнований. На протяжении своей карьеры он активно участвовал в развитии футбола Кыргызстана.

Теперь страну в АФК представляют четыре комиссара матчей: Кемел Токабаев, Михаил Толкачёв, Илдар Гарифуллин и Канат Асенов.

Кыргызский футбольный союз поздравил специалиста с новым назначением и пожелал успехов в международной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/462764
Теги:
футбол, Кыргызстан
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