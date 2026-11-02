Канат Асенов стал четвёртым комиссаром АФК от Кыргызстана

Кыргызстанский футбольный специалист Канат Асенов получил статус комиссара матчей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) после успешного прохождения специальной подготовки. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Асенов имеет многолетний опыт работы в футбольной сфере, в том числе в организации и проведении соревнований. На протяжении своей карьеры он активно участвовал в развитии футбола Кыргызстана.

Теперь страну в АФК представляют четыре комиссара матчей: Кемел Токабаев, Михаил Толкачёв, Илдар Гарифуллин и Канат Асенов.

Кыргызский футбольный союз поздравил специалиста с новым назначением и пожелал успехов в международной деятельности.