Адылбек Касымалиев поздравил работников культуры с праздником

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников культуры с профессиональным праздником и отметил их вклад в сохранение национального наследия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уважаемые деятели культуры и искусства!

"От имени Кабинета Министров Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры Кыргызской Республики!

Культура – это лицо нации, духовный стержень государственности и историческая память народа. Лишь народ, бережно хранящий свой язык, свою историю, свои традиции и духовные ценности, способен занять достойное и прочное место в мировой цивилизации.

Кыргызский народ, обладающий многовековой историей, подарил миру великий эпос "Манас", непревзойденные кюи, народные мелодии, самобытную литературу, ремесла и изобразительное искусство. Сохранение этого бесценного наследия, его развитие и передача будущим поколениям – это ваша высокая миссия, ваш повседневный кропотливый труд, за который государство выражает вам особую признательность.

В эпоху, когда стремительное развитие науки и техники породило первую волну экономической интеграции, а вместе с ней доминирование европейских культурных стандартов в литературе, театре, опере, балете и киноискусстве, народы мира оказались перед лицом новых вызовов. Сегодня, в условиях новой волны глобализации, когда происходит взаимопроникновение культур, вопрос сохранения национальной идентичности, языка и культуры приобретает для нас принципиальное, стратегическое значение.

Талантливые сыновья и дочери нашего народа в прошлом столетии не просто освоили новые для нас формы искусства – письменную литературу, профессиональный театр и киноискусство, но и создали подлинные шедевры, вошедшие в историю как "кыргызское чудо". Следует особо отметить, что образы и арии, созданные артистами кыргызского профессионального театра, отмечающего свое 100-летие, по праву стали легендой.

За сто лет своей славной истории кыргызский театр стал подлинной летописью жизни народа, отразив на сцене его судьбу, традиции, духовные искания, и завоевал искреннюю любовь зрителя. Это результат подвижнического труда нескольких поколений.

По случаю этого исторического юбилея выражаю глубочайшую признательность и уважение всем, кто стоял у истоков, и кто сегодня продолжает славные традиции кыргызского театра.

За последние 5 лет государство провело масштабную модернизацию учреждений культуры в целях развития культуры и искусства, поддержки творческих инициатив и сохранения национального наследия. Построены культурно-мемориальный комплекс "Айтматов ааламы" ("Вселенная Айтматова"), новое здание Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, центры культуры в городе Нарыни Ак-Талинском районе и др.

Весной 2024 года завершено строительство нового здания для "Кыргызского национального театра "Манас" на 300 мест.

После ремонта и реконструкции вновь открыли свои двери Кыргызскийгосударственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, государственный национальный русский драматический театр имени Чингиза Айтматова, Ошский государственный академический узбекский музыкальный драматический театр имени Бабура.

Государством ежегодно выделяются порядка6-10 миллиардов сомов на развитие культуры, поддержку деятельности учреждений культуры, создание и распространение произведений искусства, а также создание необходимых условий для творческой деятельности.

Знаковым событием международного масштаба стали прошедшие в текущем году в Кыргызстане VI Всемирные игры кочевников.

Находясь в центре внимания более ста стран мира, они стали мощным импульсом для продвижения кыргызской культуры, демонстрации миру богатейшего наследия кочевой цивилизации и укрепления международного авторитета нашей страны.

Уважаемые работники культуры и искусства!

Ваш созидательный труд – это духовное богатство нации, ваши творческие победы – гордость Кыргызстана.

От имени государства благодарю вас за беззаветное служение искусству, за вклад в сохранение и приумножение нашего культурного достояния.

Убежден, что в ближайшие годы кыргызское искусство обогатится новыми выдающимися произведениями, и мы станем свидетелями новой волны "кыргызского чуда". Уверен, что нынешнее поколение творцов достойно продолжит дело своих великих предшественников.

Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений! Пусть ваше творчество всегда находит благодарного зрителя и вдумчивого читателя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием кыргызского профессионального театра!

Пусть процветает культура Кыргызстана! Пусть наше национальное искусство будет узнаваемо во всем мире!", -говорится в сообщении главы кабмина.