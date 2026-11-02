Кыргызстан завоевал серебро чемпионата мира по конному туризму

Сборная Кыргызстана по конному туризму заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата мира по спортивному туризму на конных дистанциях, который прошёл с 26 по 30 октября в Чолпон-Ате.

В соревнованиях участвовали спортсмены из пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Германии. Победителем общего зачёта стала Россия, третье место занял Казахстан.

Кыргызстанские спортсмены завоевали несколько наград. Анастасия Фролова выиграла серебро и бронзу на индивидуальных дистанциях, а Олег Брюховецкий стал серебряным призёром на короткой дистанции.

Кроме того, сборная Кыргызстана одержала победу в командной гонке и заняла второе место в групповой эстафете.

Чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях впервые состоялся в Кыргызстане, став значимым событием для развития этого вида спорта в стране.