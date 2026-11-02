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Кыргызстан завоевал серебро чемпионата мира по конному туризму

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по конному туризму заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата мира по спортивному туризму на конных дистанциях, который прошёл с 26 по 30 октября в Чолпон-Ате.

В соревнованиях участвовали спортсмены из пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Германии. Победителем общего зачёта стала Россия, третье место занял Казахстан.

Кыргызстанские спортсмены завоевали несколько наград. Анастасия Фролова выиграла серебро и бронзу на индивидуальных дистанциях, а Олег Брюховецкий стал серебряным призёром на короткой дистанции.

Кроме того, сборная Кыргызстана одержала победу в командной гонке и заняла второе место в групповой эстафете.

Чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях впервые состоялся в Кыргызстане, став значимым событием для развития этого вида спорта в стране.


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URL: https://www.vb.kg/462767
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
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