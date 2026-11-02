Наркотики из США отправляли в Кыргызстан под видом товаров

Из США в Кыргызстан экстрадировали гражданина КР, подозреваемого в организации международного канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Экстрадиция проведена сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД при содействии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и участии Национального центрального бюро Интерпола МВД Кыргызстана.

По данным милиции, в начале 2024 года гражданин Х. Т., временно проживавший в США, организовал канал незаконной поставки наркотических средств и психотропных веществ в Кыргызстан.

Как установили правоохранительные органы, подозреваемый приобретал в США марихуану в виде высушенных соцветий и психотропные вещества, маскировал их под товары народного потребления и отправлял международными почтовыми отправлениями на имена своих знакомых.

Получатели посылок, привлекая третьих лиц, организовывали дальнейший сбыт запрещенных веществ в Бишкеке и Чуйской области.

По информации МВД, в противоправной деятельности участвовали члены организованной наркогруппировки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц и выяснение обстоятельств дела.