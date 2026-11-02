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В Бишкеке пройдет форум по промышленному развитию Центральной Азии

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5 ноября в Бишкеке состоится Региональный форум по промышленному развитию, посвященный промышленной трансформации и привлечению инвестиций в Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятие организуют Кабинет министров КР совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Участники обсудят приоритетные промышленные проекты Кыргызстана, инвестиционные возможности страны и перспективы регионального сотрудничества. Основой для переговоров станет Программа странового партнерства между правительством Кыргызстана и ЮНИДО.

Особое внимание уделят созданию интегрированного агропродовольственного парка, развитию цифровых компетенций, малой гидроэнергетики, фармацевтической, текстильной и швейной промышленности.

Кроме того, представители стран Центральной Азии обменяются опытом в области чистых технологий и развития инфраструктуры для электромобилей.

В форуме примут участие представители правительств стран Центральной Азии, структур ООН, международных финансовых институтов, деловых кругов и потенциальные инвесторы.

По итогам мероприятия планируется принять документ, в котором будут отражены результаты обсуждений и дальнейшие шаги по развитию промышленного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/462770
Теги:
промышленность, форум, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, Кабинет министров
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