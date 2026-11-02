Амирбек Султанмуратов: "Инклюзия начинается с системы управления школой"

Внедрение инклюзивного образования в Кыргызстане сталкивается с трудностями. По данным Министерства просвещения, в 650 школах 18,5 тысяч детей уже учатся в общих классах, независимо от особенностей здоровья. Но в опросе директоров школ более половины заявили об организационных и управленческих сложностях из-за отсутствия опыта и ориентиров. Что поможет сделать инклюзивное образование рабочей системой VB.KG обсудил с управленцем в сфере международного образования Амирбеком Султанмуратовым, который более 15 лет выстраивает образовательные системы по всему миру, внедряя новые стандарты обучения. В Кыргызстане он развивал сеть лицеев и школ "Сапат", одну из заметных частных образовательных систем страны, а с 2025 года управляет филиалами международной сети Light Group of Schools в Кении.

Амирбек, директора школ Кыргызстана говорят об организационных сложностях при внедрении инклюзивности в образование. У вас есть успешный опыт внедрения единых стандартов в школьных сетях Центральной Азии и Африки. С чего начинать изменения?

Сначала директору важно увидеть реальную картину школы. Когда я работал с разными кампусами, я всегда начинал с разговоров с директорами, учителями и родителями: какие дети учатся в классах, где возникают трудности у педагогов, как школа фиксирует прогресс. Важно собрать рабочую группу из завуча, классных руководителей и, при необходимости, психолога или тьютора.

Расширяя известную в Кыргызстане сеть лицеев и школ "Сапат" до 27 кампусов в разных регионах, вы внедряли единые правила в школах с разными командами и ресурсами. С какими управленческими сложностями столкнулись и как их решали?

Самой сложной была разница между школами. В одном кампусе директор быстро собирал команду, в другом учителям нужно было больше объяснений и поддержки. Поэтому мы встречались с директорами, смотрели уроки, разбирали ситуации и возвращались с обратной связью. Так правило становилось частью школьной работы.

В апреле международная премия Cases&Faces назвала вас руководителем года в сфере образования. Какие решения помогают вам превратить новые сложные, как и инклюзия, стандарты из идеи в рабочие подходы на уровне каждого класса?

Любой стандарт начинает работать, когда есть три фактора: понятные ожидания, регулярная проверка практики и поддержка на местах. Когда рамки понятны, нужно наблюдать за реализацией в классах и помогать директорам и учителям корректировать работу. Постепенно механизм закрепляется и работает без дополнительного контроля.

Для работы по новым стандартам вы в свое время подготовили сотни учителей. Что помогло вам в этом?

Учителю нужна подготовка, связанная с реальными ситуациями урока. Например, ребенок перестал выполнять задание или начал мешать классу. Педагог должен понять, что стоит за этим поведением, и выбрать спокойное решение. Поэтому мы обучали не отдельного учителя в отрыве от школы, а команду, которая потом каждый день работает с ребенком.

Вы передаете управленческий опыт через образовательные программы и профессиональный обмен между школами. Что, на ваш взгляд, поможет государственным школам Кыргызстана сделать инклюзивное образование рабочей системой?

Инклюзия начинается с системы управления школой. Если директор школы умеет организовать людей, он быстрее выстроит работу педагогов, специалистов и родителей. Затем нужно обучать учителей на практических случаях. Следующий шаг - обмениваться удачными решениями между школами. Так новая программа получает опору в реальной практике.