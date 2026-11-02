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"Баткен-Тазалык" оштрафовали на 23 тысячи сомов за сжигание мусора

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В Баткене муниципальное предприятие "Баткен-Тазалык" оштрафовали на 23 тысячи сомов за нарушение природоохранного законодательства, связанное со сжиганием отходов возле городского мусорного полигона.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Нарушение выявили инспекторы Баткенского регионального управления Службы экологического и технического надзора во время выездной проверки территории, прилегающей к полигону твердых бытовых отходов.

По итогам рейда на муниципальное предприятие наложили штраф в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР.

Кроме того, мэрии Баткена поручили усилить контроль за мусорным полигоном, установить пост охраны и камеры видеонаблюдения, а также организовать очистку прилегающей территории от мусора.


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URL: https://www.vb.kg/462772
Теги:
Баткенская область, Минприродресурсов, Тазалык, мусор, штраф
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