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ГНС внедрила автоматическую проверку отчетов по косвенным налогам

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 ноября 2026 года в Кыргызстане заработала автоматическая проверка раздела 3 отчета по косвенным налогам STI-123_7. Новая функция доступна в Кабинете налогоплательщика.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.

Система автоматически проверяет полноту сведений о товарах, правильность указания кодов ТН ВЭД, единиц измерения и количества. При обнаружении ошибок налогоплательщик получит уведомление и сможет исправить данные до отправки отчета.

В разделе 3 отражаются товары, ввезенные из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и включенные в перечень товаров с признаками риска по налоговой базе НДС.

В ГНС пояснили, что требование указывать такие товары действовало и ранее. Однако неполные или ошибочные сведения могли привести к корректировке налоговых обязательств и необходимости доплаты налога.

Импортерам рекомендуют заранее проверять сопроводительные документы и правильно отражать сведения о товарах в отчетности.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ГНС в разделе "Полезная информация", далее "ЕАЭС", подраздел "Налоговая база НДС, имеющая признаки риска".

В налоговой службе подчеркнули, что автоматическая проверка не вводит дополнительных обязанностей, а помогает соблюдать действующие требования.


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URL: https://www.vb.kg/462773
Теги:
ГНС, информационные технологии, налоги в Кыргызстане
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