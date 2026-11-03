Жылдыз Бакашова предложила создать электронный реестр иссык-кульских ученых

Исторические корни научного мышления кыргызского народа уходят глубоко в древность, а вклад иссык-кульских ученых измеряется не их количеством, а системным влиянием на институционализацию знаний, развитие языковых норм, медицины, физики и передачу опыта следующим поколениям. Об этом на научно-практической конференции "Чолпон-Ата - город, известный всему миру" заявила директор Государственной книжной палаты Кыргызской Республики, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Жылдыз Кемеловна Бакашова.

Рассуждая об истоках интеллектуального мышления народа, спикер отметила многообразие источников, формировавших эмпирическую базу на протяжении веков.

"Основания для поиска исторических корней научного мышления кыргызского народа можно найти в археологических памятниках, традиционных экологических знаниях, устном интеллектуальном наследии и письменных источниках", - подчеркнула она.

Коснувшись анализа древних артефактов и чолпон-атинских петроглифов, докладчик обратила внимание на необходимость взвешенного научного подхода к их интерпретации.

"Петроглифы Чолпон-Аты считаются важным археологическим источником для исследования мировоззрения древнего общества, эмпирических знаний о природе, охотничьей культуры, религиозных верований и символического мышления. Однако ориентация камней, астрономическое значение рисунков и прямая связь с кыргызскими родами должны рассматриваться как гипотезы, требующие специального научного доказательства", - отметила она.

Говоря о традиционных знаниях и практике кочевок, выступающая привела в пример этнографические исследования.

"Традиционный экологический календарь, основанный на наблюдениях за толщиной снежного покрова и состоянием пастбищ, демонстрирует практические знания, адаптированные к окружающей среде", - добавила она.

Обращаясь к фольклорному наследию и древней историографии, Жылдыз Бакашова подчеркнула значение эпоса и древних китайских хроник.

"Эпос "Манас" выступает источником устных знаний о географии, народной медицине, общественном устройстве, дипломатии и исторической памяти. В свою очередь, китайские летописи, такие как "Ши цзи" Сыма Цяня 201 года до нашей эры, содержат первые письменные сведения о предках кыргызов", - рассказала она.

Анализируя развитие академической науки в XX веке, спикер выделила четыре критерия оценки научной школы: концепция, институция, преемственность и влияние.

"Вклад региона измеряется не количеством ученых, а их влиянием на институционализацию знаний: Касым Тыныстанов заложил грамматическую основу образования, Кусеин Карасаев стандартизировал лексикографию, Бубуйна Орузбаева углубила терминологию, Жаныбек Жеенбаев развил физику плазмы, а Иса Ахунбаев укрепил национальную медицинскую инфраструктуру", - резюмировала она.

Отдельное внимание в докладе было уделено уроженцам Иссык-Кульского района, внесшим вклад в отечественную науку.

"Иссык-Куль дал выдающиеся кадры в области языкознания, медицины, истории, физики и естественных наук. Особое место занимают села Чырпыкты, Тору-Айгыр, Кара-Секи, Курменты и Чолпон, а из села Курменты вышли сразу два президента Академии наук - Курман-Гали Каракеев и Жаныбек Жеенбаев, руководившие академией в общей сложности 28 лет", - заявила она.

Среди выдающихся ученых - выходцев из Иссык-Кульского района, докладчик назвала следующие имена:

Сатар Ильясов (село Тору-Айгыр) - академик, доктор исторических наук. Аман Мамытов (село Бостери) - академик, доктор сельскохозяйственных наук, почвовед. Токтосун Ахматов (село Тору-Айгыр) - доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН. Асан Ормушев (село Тору-Айгыр) - доктор исторических наук, профессор, автор труда "История села Тору-Айгыр". Кусеин Исаев (село Бостери) - доктор философских наук, профессор, социолог. Акыбай Исаев (село Бостери) - доктор географических наук, профессор. Мурат Балбаков (село Корумду) - доктор экономических наук, профессор. Токтосун Орозобаков (село Бостери) - доктор технических наук, радиофизик. Алымбай Токтосопиев (село Чон-Орукту) - доктор физико-математических наук, геофизик и сейсмолог. Бубукан Чыймылова - доктор исторических наук, профессор. Абдылда Минжилкиев - один из первых ученых-геологов. Жуман Мамытов - доктор физико-математических наук. Нуриля Имаева - кандидат педагогических наук, профессор.

В завершение выступления Жылдыз Бакашова сформулировала конкретные задачи по сохранению научного наследия региона.

"Необходимо создать научно-библиографический электронный реестр "Иссык-кульские ученые", оцифровать первые издания их трудов и сформировать открытую научную базу данных для молодых исследователей", - заключила директор Государственной книжной палаты.