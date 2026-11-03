Милиция задержала участников ночной драки в кафе "Скай Баку"

В Бишкеке в ночь на 1 ноября произошла драка между посетителями кафе "Скай Баку", расположенного на пятом этаже торгового центра "Евразия". Участников конфликта доставили в милицию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, сообщение о драке поступило в службу "102" примерно в 03:28. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые установили, что конфликт между посетителями заведения перерос в драку.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Свердловского района, начата доследственная проверка.

В ходе проведенных мероприятий милиционеры установили всех участников инцидента и доставили их в районное управление внутренних дел.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса КР о правонарушениях. Их водворили в камеру временного пребывания районного управления.

В ГУВД Бишкека напомнили, что за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана.