Охота с джек-рассел-терьером обошлась двум кыргызстанцам в 25 тысяч сомов

В Чуйской области двух граждан оштрафовали на общую сумму 25 тысяч сомов за нарушение правил охоты. Причиной стало отсутствие разрешения на использование охотничьей собаки породы джек-рассел-терьер.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, после обращений граждан об отстреле фазанов сотрудники Службы экологического и технического надзора провели рейд в полях в окрестностях села Томонку Чуй.

В ходе проверки были выявлены двое охотников. У обоих имелись необходимые документы на охоту, однако разрешения на использование собаки породы джек-рассел-терьер не оказалось.

По данному факту составлены два протокола о правонарушении.