Разблокировка iPhone обернулась потерей 185 тысяч сомов для бишкекчанки

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с мобильными телефонами. Под предлогом разблокировки iPhone он завладел двумя смартфонами и деньгами. Общий ущерб составил 185 тысяч сомов.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка С. Д. с заявлением в отношении гражданина К. У. По словам заявительницы, 15 августа 2026 года в жилмассиве Ак-Ордо он под предлогом разблокировки мобильных телефонов завладел принадлежащими ей iPhone 14 Pro Max и iPhone 17 Pro, а также денежными средствами в размере 15 тысяч сомов, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого К. У., 1996 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению еще пяти аналогичных преступлений.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обращаться по телефонам: 0502 22-85-28, 0555 65-57-88 или 102.

Расследование продолжается.