Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 97.30 - 98.30

Разблокировка iPhone обернулась потерей 185 тысяч сомов для бишкекчанки

361  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с мобильными телефонами. Под предлогом разблокировки iPhone он завладел двумя смартфонами и деньгами. Общий ущерб составил 185 тысяч сомов.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка С. Д. с заявлением в отношении гражданина К. У. По словам заявительницы, 15 августа 2026 года в жилмассиве Ак-Ордо он под предлогом разблокировки мобильных телефонов завладел принадлежащими ей iPhone 14 Pro Max и iPhone 17 Pro, а также денежными средствами в размере 15 тысяч сомов, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого К. У., 1996 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению еще пяти аналогичных преступлений.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обращаться по телефонам: 0502 22-85-28, 0555 65-57-88 или 102.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462795
Теги:
задержание, Ленинский район, мошенничество, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  