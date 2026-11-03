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В Кыргызстане выполнено 30,9% плана по севу озимых культур

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2027 года. На сегодняшний день засеяно 61 тысяча 825 гектаров из запланированных 200 тысяч, или 30,9% от общего плана.

Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По его данным, озимой пшеницей засеяно 59 тысяч 520 гектаров, озимым ячменем - 2 тысячи 323 гектара.

Из общей площади посевов озимой пшеницы 51 тысяча 620 гектаров приходится на орошаемые земли, еще 7 тысяч 600 гектаров - на богарные.

Озимым ячменем на орошаемых землях засеяно 2 тысячи 293 гектара, на богарных - 30 гектаров.

В министерстве отметили, что своевременный сев озимых зерновых культур имеет важное значение для получения урожая в следующем году.

Ведомство продолжает контролировать ход осеннего сева и выполнение установленных плановых показателей.


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URL: https://www.vb.kg/462796
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры, урожай
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