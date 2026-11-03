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Школьные территории превратили в свалки: в Сузакском районе выписали штрафы

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В Сузакском районе администрации двух школ оштрафовали на общую сумму 34 тысячи сомов за складирование бытовых отходов в неположенных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По ее данным, нарушения выявили сотрудники Джалал-Абадского регионального управления Службы экологического и технического надзора в ходе плановой проверки.

Установлено, что на территориях средних общеобразовательных школ №90 имени Манаса и №1 имени Мадумар-Ата бытовые отходы складировались в местах, не предназначенных для этих целей.

По выявленным фактам администрации каждой школы оштрафованы на 17 тысяч сомов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/462797
Теги:
Минприродресурсов, мусор, Сузакский район, школа, штраф
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