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В Таласском лесхозе внедрят новую технологию выращивания саженцев

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласском лесном хозяйстве планируют перейти на выращивание саженцев с закрытой корневой системой. Соответствующее поручение дал министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Акыл Токтобаев во время рабочей поездки в Таласскую область.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр посетил Таласское лесное хозяйство, ознакомился с его деятельностью и встретился с коллективом. Сотрудники обсудили развитие лесной отрасли, повышение качества посадочного материала и подготовку к весенним лесопосадочным работам.

Акыл Токтобаев также осмотрел административное здание, саженцы, выращиваемые с закрытой корневой системой, и холодильное оборудование для хранения лесных семян, саженцев, овощей и фруктов.

По итогам визита министр поручил перевести питомники на выращивание саженцев с закрытой корневой системой, обеспечить подготовку качественного посадочного материала, правильное хранение лесных семян и своевременное проведение весенних лесопосадочных работ.

Таласское лесное хозяйство основано в 1947 году. Его общая площадь составляет 36 тысяч 807 гектаров, лесистость территории достигает 18,6%. Основными лесообразующими породами являются арча, ива, карагач, тополь и различные кустарники.

В состав хозяйства входят Таласское, Кен-Кульское, Аральское и Кара-Добинское лесничества.

В настоящее время в Кыргызстане действуют 40 лесных хозяйств, одно лесоохотничье хозяйство и одна станция по охране и защите лесов.

Общая площадь лесов страны составляет 1 млн 273 тысячи гектаров, или 6,4% территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/462800
Теги:
Минсельхоз, Таласская область
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