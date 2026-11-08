ФАО зафиксировала снижение мировых цен на продовольствие

Мировые цены на основные продовольственные товары в октябре 2026 года снизились на 1,2 процента. Подешевели зерновые, мясо и молочная продукция, тогда как сахар дорожает четвёртый месяц подряд.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По её данным, индекс продовольственных цен в октябре составил 133,9 пункта, что на 1,2 процента ниже пересмотренного сентябрьского показателя. При этом он оставался на 5,9 процента выше уровня октября 2025 года и на 16,4 процента ниже исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года.

Наиболее заметно снизился индекс цен на зерновые, на 4,5 процента за месяц. После четырёх месяцев роста подешевела пшеница. Основными причинами стали сдержанный международный спрос, улучшение прогнозов урожая, прежде всего в Аргентине, и ожидания увеличения экспортных поставок из Черноморского региона.

Снизились и мировые котировки кукурузы, которые в сентябре достигли максимального уровня за три года. На динамику цен повлияли поступление нового урожая из США и ожидания значительных объёмов предложения из стран Южной Америки.

В то же время цены на рис выросли на 1,6 процента. Это связано с задержками уборки урожая в некоторых странах-экспортёрах, неблагоприятными погодными условиями и увеличением производственных издержек.

Индекс цен на растительные масла увеличился на 0,3 процента. Подорожали соевое и подсолнечное масла, причём котировки соевого масла достигли самого высокого уровня с конца 2022 года. Основными причинами стали спрос со стороны сектора биотоплива и сезонное сокращение предложения из Южной Америки.

Индекс цен на мясо снизился на 1,2 процента. Подешевели свинина, баранина и говядина, тогда как цены на мясо птицы в целом оставались стабильными.

Молочная продукция стала дешевле на 1,1 процента. Снижение мировых цен на сливочное масло и сыр на фоне достаточного предложения и сдержанного спроса перекрыло рост котировок сухого молока.

Исключением стал сахар, индекс цен на который увеличился на 6,6 процента за месяц и на 28,8 процента в годовом выражении, достигнув максимального уровня с декабря 2024 года.

Рост цен связан с перебоями в сборе и переработке сахарного тростника из-за дождей в бразильском регионе Центр-Юг. Дополнительное влияние оказали опасения относительно будущего урожая в Индии, Евросоюзе и Таиланде.

Согласно прогнозу ФАО, мировое производство зерновых в 2026 году составит около 2,999 млрд тонн. Несмотря на сокращение по сравнению с рекордным показателем 2025 года, это будет второй по величине результат за всю историю наблюдений.

Снижение производства ожидается по основным зерновым культурам, наиболее заметное по пшенице.

Производство риса, по прогнозу организации, также может сократиться впервые за четыре сезона и составить около 552 млн тонн. Среди причин называются снижение рентабельности производства и неблагоприятные погодные условия, связанные с явлением Эль-Ниньо.

Мировое потребление зерновых в сельскохозяйственном сезоне 2026–2027 годов прогнозируется на уровне 2,971 млрд тонн, что на 0,2 процента выше показателя предыдущего сезона. Основной прирост придётся на продовольственное потребление.

При этом мировые запасы зерновых к завершению сельскохозяйственных сезонов в 2027 году могут увеличиться на 1,8 процента. Соотношение запасов и потребления, согласно прогнозу, составит 32,4 процента.

Объём международной торговли зерновыми, как ожидается, сократится на 3,3 процента, до 507,7 млн тонн. Наиболее заметное снижение прогнозируется в торговле пшеницей, на 8,6 процента. Это связано с ограничениями предложения и логистическими трудностями в основных странах-экспортёрах.

Вместе с тем, по оценке ФАО, 41 страна и территория по-прежнему нуждаются во внешней продовольственной помощи. Из них 31 находится в Африке.

Основными причинами наиболее тяжёлых кризисов продовольственной безопасности остаются вооружённые конфликты и нестабильная обстановка. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные явления, в том числе связанные с Эль-Ниньо. Их влияние на сельскохозяйственное производство в отдельных регионах может сохраниться и в 2027 году.

В странах с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия совокупное производство зерновых в 2026 году прогнозируется на уровне 126,5 млн тонн. Это примерно на 2 процента выше показателя предыдущего года и среднего значения за последние пять лет.

Рост ожидается прежде всего за счёт восстановления производства в Азии и улучшения ситуации в ряде стран Ближнего Востока.

В обзоре Информационной системы о сельскохозяйственных рынках (АМИС), действующей при ФАО, также отмечается, что мировые рынки основных сельскохозяйственных товаров в целом обеспечены достаточным предложением. Однако неопределённость сохраняется из-за погодных условий и изменений государственной политики.

В частности, усиление Эль-Ниньо в сезоне 2026–2027 годов может повысить риски засух, аномальной жары, наводнений и штормов.

Эксперты подчёркивают, что открытая международная торговля способствует перераспределению поставок и смягчению последствий перебоев в производстве продовольствия. В то же время экспортные ограничения могут усиливать негативное влияние таких факторов на мировые рынки.