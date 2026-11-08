Кыргызская модель креативной экономики заинтересовала мировых экспертов

Кыргызстан представил собственную модель развития креативной экономики на пятой Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE 2026), которая прошла с 21 по 23 октября в Джакарте, Индонезия. Центральное место в презентации занял опыт Парка креативных индустрий (ПКИ), основанный на специальном налоговом режиме и виртуальном резидентстве.

Об этом говорится в материалах Парка креативных индустрий, предоставленных редакции.

По его данным, конференция объединила 7 639 участников из более чем 82 стран и семи международных организаций. В деловой и дискуссионной программе приняли участие 183 спикера и модератора. Среди участников были представители государственных структур, международных организаций, бизнеса, исследовательского сообщества и креативных индустрий.

Мероприятие проходило под девизом "Креативность для всех: преемственность через сотрудничество" (Inclusively Creative: Collective Continuity). Основное внимание уделялось созданию условий, при которых представители творческих профессий смогут развивать собственные проекты, привлекать инвестиции, защищать интеллектуальную собственность и выходить на международные рынки.

Одним из главных результатов конференции стало принятие Джакартского видения развития креативной экономики (Jakarta Vision on Creative Economy). Документ, поддержанный руководителями 38 делегаций, определил основные направления международного сотрудничества.

Среди приоритетов обозначены развитие цифровой инфраструктуры, доступность технологий, устойчивое взаимодействие участников отрасли, справедливое вознаграждение авторов, защита интеллектуальной собственности и расширение возможностей финансирования креативного бизнеса.

Индонезия намерена продвигать положения документа на международном уровне, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций, чтобы усилить роль креативной экономики в глобальной повестке развития после 2030 года.

Как отмечается в материалах ПКИ, международная дискуссия постепенно переходит от признания экономического значения творчества к формированию конкретных механизмов поддержки отрасли. Речь идёт о создании условий, позволяющих творческим специалистам превращать идеи в коммерчески устойчивые продукты и услуги.

При этом государства используют различные подходы. Одни делают ставку на государственные агентства и масштабные инвестиционные программы, другие развивают специальные правовые механизмы, предпринимательские сообщества и партнёрство между государственным и частным секторами.

Кыргызстан представил международному сообществу собственную модель развития креативной экономики.

Кыргызстанская делегация стала самой многочисленной среди национальных делегаций, представленных на WCCE 2026. Её формирование и участие в конференции обеспечил Парк креативных индустрий.

Возглавила делегацию заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики, член Наблюдательного совета ПКИ Беназир Нурланова.

Участники представили результаты развития креативного сектора Кыргызстана, национальные инициативы и институциональные реформы, направленные на создание благоприятных условий для творческого предпринимательства.

Центральное место в презентации занял Парк креативных индустрий, который в предоставленных материалах характеризуется как первый в мире специальный льготный налоговый режим, разработанный для креативных индустрий.

В отличие от традиционных индустриальных и технологических парков, предполагающих размещение компаний на определённой территории, кыргызстанская модель основана на специальном правовом и налоговом режиме.

Он позволяет предпринимателям и компаниям, работающим в установленных направлениях креативной экономики, получать статус резидента независимо от места фактического ведения деятельности.

По информации ПКИ, именно эта особенность вызвала интерес участников и международных экспертов конференции.

Модель Парка объединяет льготные условия налогообложения, виртуальное резидентство, возможность участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также взаимодействие государства, дирекции ПКИ и представителей креативного бизнеса.

Таким образом, государственная поддержка отрасли осуществляется не через создание отдельной инфраструктурной площадки, а посредством формирования благоприятной правовой и экономической среды.

Ещё одной особенностью кыргызстанского опыта стало происхождение самой инициативы. Развитие модели явилось результатом взаимодействия представителей креативного бизнеса и государства.

Предложения профессионального сообщества легли в основу механизмов поддержки, которые впоследствии получили развитие на национальном уровне.

Одним из ключевых событий для кыргызстанской делегации стала встреча с представителями Глобального совета по креативной экономике (Global Creative Economy Council).

В обсуждении приняли участие международные эксперты, исследователи и специалисты, занимающиеся развитием креативных индустрий.

Среди них были посол мэра Лондона по креативным индустриям, один из основателей Creative UK и сопредседатель WCCE Джон Ньюбигин, международный эксперт и исследователь Лондонского университета Голдсмитс Мартин Смит, основатель программы ЮНКТАД по креативной экономике Эдна дос Сантос-Дуйзенберг, а также исследователь и преподаватель промышленного дизайна Бандунгского технологического института, сопредседатель WCCE Двинита Ларасати.

Кыргызстанская сторона рассказала о развитии национального креативного сектора, институциональных преобразованиях и результатах деятельности Парка креативных индустрий.

Джон Ньюбигин выделил кыргызстанский Парк как один из показательных примеров успешной государственной политики в сфере креативной экономики.

Мартин Смит обратил внимание на прогресс Кыргызстана в создании институциональных условий для развития отрасли и отметил потенциал использования подобных налоговых инструментов в других странах.

Как подчёркивается в материалах ПКИ, такая оценка свидетельствует о том, что Кыргызстан может не только изучать зарубежный опыт, но и самостоятельно участвовать в международном обмене практиками.

Помимо экспертных встреч, участие в конференции позволило кыргызстанской делегации обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.

23 октября заместитель министра экономики и коммерции КР Беназир Нурланова встретилась с министром креативной экономики Индонезии Теуку Рифки Харсьей.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере креативных индустрий, возможности обмена национальными практиками и расширения доступа предпринимателей к международным рынкам.

Отдельное внимание уделили продвижению индонезийских креативных продуктов в Центральной Азии. Индонезийская сторона выразила заинтересованность в развитии устойчивого сотрудничества с Кыргызстаном.

В предоставленном материале отмечается, что подобное взаимодействие открывает возможности для совместных проектов, установления деловых контактов и продвижения национальных креативных продуктов.

Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, особое значение имеют международные партнёрства и цифровые каналы распространения продукции.

Интеллектуальная собственность, дизайн, программные решения и цифровой контент позволяют предпринимателям выходить на зарубежные рынки без необходимости перемещения производства в другую страну.

Таким образом, международные площадки рассматриваются не только как возможность представить национальный опыт, но и как инструмент формирования новых экономических связей.

Важной частью WCCE 2026 стала программа Creativillage, объединившая выставки и мероприятия, посвящённые практическим достижениям креативных индустрий Индонезии.

На площадке были представлены проекты в области дизайна, архитектуры, моды, музыки, кино, игровых технологий, литературы и гастрономии.

По данным организаторов, Creativillage посетили более 20 тысяч человек.

Подобный формат позволил творческим предпринимателям представить свои продукты, установить деловые контакты, найти потенциальных партнёров и покупателей.

Как отмечается в материалах Парка, развитие креативной экономики не ограничивается законодательством и налоговыми условиями. Не менее важны площадки для взаимодействия, образовательные программы, экспертная поддержка, доступ к капиталу и международное продвижение.

Для Кыргызстана наличие специального правового режима создаёт основу для развития креативного предпринимательства. Однако формирование полноценной экосистемы требует дальнейшего развития инфраструктуры, профессиональных компетенций и деловых связей.

Поэтому следующий этап деятельности ПКИ связан не только с увеличением числа резидентов, но и с расширением возможностей для развития креативной экономики в целом.

Вопросы дальнейшего развития отрасли обсуждались и в ходе выступления Эдны дос Сантос-Дуйзенберг "Построение инклюзивной экономики: от креативной экономики к креативным экосистемам" (Building an Inclusive Economy: From Creative Economy to Creative Ecosystems).

Эксперт обратила внимание на необходимость перехода от поддержки отдельных отраслей к формированию взаимосвязанной системы, объединяющей образование, профессиональные навыки, финансирование, рынки, партнёрства и цифровые технологии.

В материалах ПКИ отмечается, что такой подход особенно актуален для государств с развивающейся креативной экономикой.

Налоговые льготы могут стимулировать регистрацию бизнеса и легализацию доходов, однако сами по себе не гарантируют устойчивого роста компаний.

Для этого предпринимателям необходимы условия, позволяющие совершенствовать профессиональные навыки, создавать конкурентоспособные продукты, находить клиентов и расширять деятельность.

Важную роль в дальнейшем развитии ПКИ будут играть международное сотрудничество, обмен опытом, развитие человеческого капитала и расширение возможностей для экспорта интеллектуальных продуктов.

По итогам участия в WCCE 2026 Парк креативных индустрий приступит к разработке Стратегии развития до 2030 года.

Документ определит долгосрочные приоритеты, направления институционального развития и новые механизмы поддержки резидентов.

Одной из ключевых задач станет укрепление экосистемы, в которой творческий потенциал превращается в устойчивый бизнес, новые рабочие места и экономическую ценность.

В Парке подчёркивают, что международное признание является не конечной целью, а возможностью для дальнейшего роста.

Пятая Всемирная конференция по креативной экономике позволила Кыргызстану представить собственную модель развития отрасли, получить оценку международных экспертов и обозначить перспективы сотрудничества с другими государствами.

Джакартское видение определило общие направления развития мировой креативной экономики, а Кыргызстан представил пример реализации отдельных принципов этой повестки на национальном уровне.

Как отмечается в исходном материале ПКИ, главный результат участия в WCCE 2026 заключается не только в представлении кыргызстанского опыта международному сообществу, но и в подтверждении возможности страны участвовать в формировании будущего глобальной креативной экономики.