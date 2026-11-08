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В Кыргызстане обсудили запрет энергетиков и профилактику заболеваний

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В Кыргызстане на неинфекционные заболевания приходится 83% всех случаев смерти. В связи с этим Министерство здравоохранения разрабатывает Национальную стратегию по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний (НИЗ) на 2027–2032 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в Бишкеке состоялся круглый стол, на котором представители государственных органов, организаций системы ООН, международных партнёров и медицинского сообщества обсудили проект стратегии.

Основными причинами смертности среди НИЗ остаются сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет.

Проект стратегии предусматривает снижение распространённости факторов риска, включая употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и недостаточную физическую активность. Также планируется укрепление первичной медико-санитарной помощи, совершенствование системы мониторинга заболеваний и усиление межведомственного взаимодействия.

Заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова подчеркнула, что профилактика НИЗ требует совместной работы государственных органов, международных организаций и местных властей.

В ходе выступления она также сообщила о поручении президента Садыра Жапарова разработать нормативные правовые акты, предусматривающие запрет производства и импорта энергетических напитков.

По её словам, соответствующий проект постановления необходимо подготовить в месячный срок, а закон должен быть принят в течение шести месяцев. К разработке документов будут привлечены Министерство здравоохранения, Министерство экономики и коммерции и другие заинтересованные ведомства.

Руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Ливиу Ведраско отметил, что новая стратегия должна содержать конкретные мероприятия, источники финансирования, ответственных исполнителей и измеримые показатели эффективности.

Он подчеркнул важность участия не только медицинских учреждений, но и ведомств, отвечающих за экономику, образование, сельское хозяйство, экологию и местное самоуправление.

В ходе круглого стола участники также обсудили влияние окружающей среды на здоровье детей, организацию школьного питания и использование цифровых технологий для раннего выявления заболеваний.

По итогам встречи рассмотрены проект резолюции, приоритетные мероприятия и распределение ответственности между ведомствами. Следующими этапами станут согласование стратегии и подготовка межведомственного плана действий на 2027–2032 годы.


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URL: https://www.vb.kg/462899
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, Минздрав, Садыр Жапаров
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