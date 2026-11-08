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В Астане обсудили риски применения ИИ террористами и экстремистами

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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие в саммите "Акабского процесса", посвящённом вопросам международной безопасности и угрозам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Мероприятие состоялось 6 ноября в Астане.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, в саммите приняли участие главы государств Центральной Азии, король Иордании, высокопоставленные представители других стран, руководители профильных ведомств и международные эксперты.

Участники обсудили риски использования искусственного интеллекта в террористических и экстремистских целях, включая распространение дезинформации, киберугрозы и применение дипфейков.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и выработки согласованных подходов к предупреждению новых угроз, возникающих на фоне стремительного развития цифровых технологий.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в рамках "Акабского процесса" для укрепления региональной и международной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/462900
Теги:
Казахстан, экстремизм, терроризм, сотрудничество, Кыргызстан, Искусственный интеллект, МИД
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