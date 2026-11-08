"Достук" выиграл чемпионат Кыргызстана по женскому футболу

Женский футбольный клуб "Достук" завоевал титул чемпиона Кыргызстана сезона 2026 года, обыграв "Азиягол" в решающем матче заключительного тура со счётом 2:0.

Встреча состоялась 6 ноября на стадионе Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза в Бишкеке.

Перед заключительным туром "Азиягол" возглавлял турнирную таблицу, опережая "Достук" на два очка. Для завоевания чемпионского титула лидеру было достаточно сыграть вничью, тогда как соперницам требовалась исключительно победа.

Счёт был открыт уже на 14-й минуте. Капитан "Азиягола" Нагима Туралиева отправила мяч в собственные ворота, выведя "Достук" вперёд.

В компенсированное время Туралиева сыграла рукой в своей штрафной площади, после чего арбитр назначил пенальти. Анэля Асанбекова уверенно реализовала 11-метровый удар, установив окончательный счёт матча - 2:0.

Благодаря этой победе "Достук" обошёл главного конкурента в турнирной таблице и завоевал золотые медали национального первенства.

Чемпионский титул также дал команде право представить Кыргызстан в женской Лиге чемпионов АФК в 2027 году.