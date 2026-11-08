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Футбол объединил журналистов Кыргызстана в профессиональный праздник

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В Бишкеке состоялся традиционный футбольный турнир "Кубок Союза журналистов – 2026", приуроченный ко Дню информации и печати Кыргызской Республики. В соревнованиях приняли участие 11 команд, сформированных из представителей СМИ, сотрудников сферы журналистики и студентов.

Об этом сообщает Союз журналистов. По его данным, турнир проводился с целью укрепления профессионального единства журналистского сообщества, развития дружеских отношений между коллегами, популяризации здорового образа жизни и повышения интереса к спорту.

Участники продемонстрировали спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда, сформированная из сотрудников пресс-служб министерств и ведомств Кыргызстана. Победителям вручили Кубок Союза журналистов и денежный приз в размере 30 тысяч сомов.

Второе место досталось команде "ЭлТР Кыргызстан", которая получила денежное вознаграждение в размере 25 тысяч сомов.

Третье место заняла команда студентов Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения представителей СМИ. За профессиональные достижения и вклад в развитие журналистики ряд сотрудников отрасли были удостоены медалей Союза журналистов Кыргызской Республики "Мыкты журналист" ("Лучший журналист").

Кроме того, некоторым представителям журналистского сообщества вручили членские удостоверения Союза журналистов.

В организации отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей, развитию командного взаимодействия и популяризации физической культуры среди работников СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/462909
Теги:
СМИ, футбол, Кыргызстан, журналисты
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