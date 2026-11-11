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Вратарь Возинья впервые стал чемпионом в 40 лет

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- Самуэль Деди Ирие
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Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный как Возинья, завоевал первый крупный трофей в профессиональной карьере в возрасте 40 лет, помогая чилийскому клубу "Коло-Коло" выиграть 35-й чемпионский титул.

В решающем матче "Коло-Коло" одержал драматичную победу над "Ньюбленсе" со счётом 2:1. На 97-й минуте Возинья совершил важнейший сейв, сохранив преимущество своей команды и обеспечив чемпионство.

Счёт на 14-й минуте открыл Артуро Видаль, однако вскоре Лукас Молина восстановил равновесие. Победный мяч в компенсированное время забил Маркос Боладос.

Благодаря победе "Коло-Коло" набрал 61 очко и увеличил отрыв от "Универсидад де Чили" до десяти баллов за три тура до завершения чемпионата. Команда досрочно завоевала титул и обеспечила себе участие в Кубке Либертадорес 2027 года.

Возинья присоединился к чилийскому клубу в июле 2026 года после успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Кабо-Верде, которая впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

Несмотря на то что опытный голкипер провёл всего пять матчей в чемпионате Чили, он сыграл важную роль в завоевании титула.

После встречи Возинья посвятил победу своей семье, народу Кабо-Верде, партнёрам по команде и болельщикам "Коло-Коло".

Контракт вратаря рассчитан до декабря 2026 года с возможностью продления в зависимости от количества проведённых матчей.


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URL: https://www.vb.kg/462948
Теги:
футбол
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