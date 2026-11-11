Михаил Петров: Яблоки нужно не только вырастить, но и сохранить

В Кыргызстане введён временный запрет на импорт яблок. Эта мера призвана поддержать отечественных садоводов и дать им возможность реализовать урожай 2026 года. Однако достаточно ли ограничить импорт, чтобы фермеры смогли заработать на выращенной продукции? Ведь проблема не только в конкуренции с импортными яблоками. У многих хозяйств нет возможности сохранить урожай, организовать его сортировку, сформировать крупные партии и выйти напрямую на торговые сети.

О необходимости создания в Кыргызстане современной системы газовых хранилищ эксперт Михаил Петров говорил с журналистом VB.KG ещё в январе 2026 года. Тогда речь шла о том, почему перекупщики получают значительную часть прибыли, а разница между ценой на поле и в магазине становится всё больше. Сегодня ситуация с яблоками наглядно показывает, насколько актуальна эта проблема.

- Михаил, Кыргызстан ввёл временный запрет на импорт яблок. Как вы оцениваете эту меру? Способна ли она действительно помочь отечественным садоводам?

- Запрет на импорт может дать нашим производителям определённую передышку. Но нужно понимать: сам по себе он не решает проблему реализации урожая. Можно ограничить ввоз импортной продукции, но это ещё не означает, что все кыргызстанские яблоки автоматически попадут на прилавки магазинов.

Проблема гораздо глубже. У нас отсутствует полноценная система хранения, сортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Фермер выращивает урожай, но зачастую вынужден продавать его сразу после сбора. В этот момент предложение большое, у всех садоводов созревают яблоки, и цены оказываются невыгодными для производителей.

Поэтому запрет на импорт должен сопровождаться созданием инфраструктуры, которая позволит сохранить урожай и продавать его не за несколько недель, а в течение всего года.

- Вы уже поднимали вопрос о необходимости газовых хранилищ для Кыргызстана. Почему именно эта технология так важна для садоводства?

- Нужно понимать разницу между обычным холодильником и современным газовым хранилищем. Это совершенно разные возможности.

При обычном охлаждении мы просто снижаем температуру, замедляя процессы порчи продукции. А технология регулируемой газовой среды позволяет управлять составом атмосферы внутри герметичной камеры. Из неё удаляется часть кислорода, а его концентрация и содержание углекислого газа поддерживаются на определённом уровне. В результате замедляются процессы дыхания и созревания плодов.

При правильном соблюдении технологии яблоки можно сохранять 10–11 месяцев, а в отдельных случаях и дольше. Температура, газовый состав и влажность подбираются с учётом сорта и особенностей продукции.

Представьте, насколько это меняет ситуацию для садовода. Сегодня он вынужден продавать яблоки в сезон, когда рынок переполнен. А при наличии современных хранилищ можно сохранить продукцию и реализовать её тогда, когда предложение сокращается и цена становится более привлекательной.

- Насколько я понимаю, в Кыргызстане пока очень мало таких объектов?

- Да, именно поэтому я говорю о необходимости срочного создания сети газовых хранилищ по всей стране. Насколько мне известно, сейчас такое специализированное хранилище есть в Балыкчы. Но одного объекта для Кыргызстана совершенно недостаточно.

Нам нужны хранилища в регионах, где выращивают яблоки, абрикосы, ягоды и другие фрукты. Причём это должны быть не просто складские помещения, а современные комплексы с необходимым оборудованием для охлаждения, хранения, сортировки и подготовки продукции к реализации.

Важно, чтобы фермер мог привезти урожай, сдать его на хранение и получить понятные условия: сколько стоит услуга, как учитываются потери при хранении, каким образом определяется качество продукции и как впоследствии организуется продажа.

Такая система должна быть доступна не только крупным аграрным предприятиям, но и небольшим хозяйствам.

- Получается, что газовые хранилища - это не просто способ сохранить яблоки, а целая система организации рынка?

- Совершенно верно. Хранилище должно быть частью логистической системы. Если мы просто построим склад и оставим его без связи с производителями и покупателями, проблему это не решит.

Нужно создавать региональные центры, которые будут принимать продукцию от фермеров, сортировать её, калибровать, упаковывать, формировать большие партии и затем поставлять покупателям.

В таком случае даже небольшой садовод сможет реализовать свой урожай через общую систему. Ему не придётся самостоятельно искать покупателей, заниматься упаковкой и пытаться договориться с крупными торговыми сетями.

- Почему супермаркеты не могут просто закупать яблоки непосредственно у фермеров?

- Потому что у торговых сетей своя экономика и свои требования. Им нужны стабильные поставки, определённые объёмы, одинаковое качество, сортировка, упаковка. Супермаркету неудобно работать с десятками небольших хозяйств, у каждого из которых своя партия продукции.

Им проще, когда к ним приезжает одна фура с уже подготовленным товаром, чем когда приходится собирать яблоки у множества производителей.

Поэтому необходим посредник, но не тот, который просто перепродаёт продукцию и зарабатывает на разнице цен, а полноценный логистический оператор. Он должен принимать урожай у фермеров, обеспечивать хранение и подготовку товара, а затем поставлять его в торговые сети.

Нужно выстроить такую систему, чтобы супермаркеты могли работать с отечественными производителями через региональные центры. Тогда и фермер получит доступ к крупному рынку, и магазин будет обеспечен необходимыми объёмами продукции.

- Но пока такой системы нет. И получается, что даже хороший урожай может остаться невостребованным?

- К сожалению, да. Есть ещё одна очень серьёзная проблема: часть урожая вообще не собирают.

Например, у некоторых садоводов яблоки и абрикосы остаются на деревьях, потому что сбор становится экономически невыгодным. Нужно оплатить работу людей, обеспечить тару, собрать продукцию, отсортировать, погрузить и доставить покупателю.

Если после всех этих расходов фермер получает сумму, которая не покрывает затраты, какой смысл ему собирать урожай?

Это очень тревожная ситуация. Человек несколько лет вкладывает деньги и труд в сад, ухаживает за деревьями, получает плоды, но не может заработать на собственном урожае.

Именно поэтому необходимо считать всю экономику производства, начиная со сбора и заканчивая продажей. Нельзя рассматривать только закупочную цену яблок. Нужно понимать, сколько фактически остаётся у садовода после всех расходов.

- Часто предлагают другой выход: если яблоки не удаётся продать свежими, организовать массовую сушку. Почему вы считаете, что это не всегда решение?

- Потому что переработка тоже должна быть экономически оправданной. Нельзя просто сказать: давайте всё, что не продали, отправим на сушку.

Стоимость энергоносителей выросла. Подорожали электроэнергия, уголь, мазут, транспортировка. К этому добавляются расходы на сбор яблок, доставку на предприятие, подготовку сырья, оплату работников и сам производственный процесс.

В результате себестоимость сушёных яблок может оказаться такой, что предприятие не сможет продать готовую продукцию с прибылью.

Поэтому прежде чем запускать массовую кампанию по сушке, необходимо всё просчитать. Нужно знать, сколько стоит переработка одного килограмма сырья, сколько будет стоить готовый продукт и кому его можно продать.

Я не говорю, что переработка не нужна. Она необходима. Но нельзя создавать предприятия или организовывать производство только ради того, чтобы формально отчитаться об освоенных объёмах урожая. Должна быть экономика.

- Если подытожить, какие первоочередные решения необходимы Кыргызстану, чтобы временный запрет на импорт яблок действительно помог садоводам?

- Прежде всего нужно создать систему современных хранилищ в регионах. Это основа. Причём речь идёт о газовых хранилищах, а не просто о холодных складах.

Второе - необходимо организовать логистические центры, которые будут работать непосредственно с фермерами, принимать продукцию, сортировать её, формировать партии и обеспечивать поставки в торговые сети.

Третье - нужно выстраивать прямые связи с крупными покупателями, чтобы отечественная продукция имела гарантированный канал реализации.

И, конечно, необходимо развивать переработку, но только там, где она экономически целесообразна.

Я бы хотел подчеркнуть: Кыргызстану важно научиться не просто выращивать сельскохозяйственную продукцию, но и сохранять её, правильно обрабатывать и реализовывать. Иначе мы каждый год будем сталкиваться с одной и той же ситуацией: урожай есть, а фермер не знает, куда его деть.

Запрет на импорт может помочь в конкретный сезон, но стратегически стране нужна совершенно другая система организации сельского хозяйства.