Суд оправдал пару из Манаса за поцелуй в мэрии

Манасский городской суд прекратил производство по делу о правонарушении в отношении А.Э.К. и Д.М.Д., которых обвиняли в мелкохулиганских действиях из-за поцелуя в здании мэрии города Манас, сообщает пресс-служба Джалал-Абадского областного суда.

Постановление вынесено 10 ноября 2026 года в связи с отсутствием состава правонарушения.

Изучив материалы дела, суд установил, что молодые люди не подозревали о скрытой съемке и не планировали нарушать общественный порядок. Их действия не были направлены на окружающих, не сопровождались агрессией, оскорблениями или унижением чести и достоинства.

Как подчеркивается в судебном решении, для квалификации мелкого хулиганства недостаточно одного лишь факта проявления чувств в общественном месте. Необходим прямой умысел на выражение явного неуважения к обществу, деструктивное или оскорбительное поведение. Поскольку таких обстоятельств в данном инциденте не зафиксировано, производство по статье было официально прекращено.