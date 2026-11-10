Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество в сфере военной юстиции

Заместитель генерального прокурора, Военный прокурор Кыргызской Республики Кумарбек Байдылдаев 10 ноября провёл встречу с военным атташе посольства Китая в Кыргызстане Гао Жиюем. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, региональной безопасности и взаимодействия в сфере военной юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере обороны, обмену опытом, подготовке военных кадров, а также проведению совместных антитеррористических учений.

Участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения региональной безопасности и противодействия современным угрозам.

Кроме того, обсуждалась реализация Совместной декларации Кыргызстана и Китая о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху, подписанной президентом Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны выразили готовность расширять взаимодействие в сфере военной юстиции, в том числе посредством обмена профессиональным опытом и организации совместных мероприятий.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии кыргызско-китайского сотрудничества.