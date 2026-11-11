Кыргызстан поднял вопросы региональной безопасности на заседании ОДКБ

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие в совместном заседании уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшемся 10 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ, актуальные угрозы региональной и международной безопасности, а также итоги деятельности организации за межсессионный период.

В своем выступлении Жээнбек Кулубаев уделил особое внимание вопросам безопасности в Центральной Азии. Он подчеркнул необходимость объединения усилий государств в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и киберугрозами.

Участники встречи положительно оценили итоги председательства России в ОДКБ и выразили готовность поддержать приоритеты Таджикистана, который возглавит организацию в 2027 году.

По итогам заседания одобрены проекты Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, плана мероприятий к 35-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 25-летию создания организации, а также заявления о роли межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, согласован ряд проектов решений, направленных на укрепление взаимодействия государств-членов ОДКБ.

Подготовленные документы планируется представить на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве.