В России кыргызстанцу выплатили почти миллион рублей долга по зарплате

В России гражданину Кыргызстана помогли взыскать задолженность по заработной плате в размере 988 131 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

По ее данным, за содействием в получении невыплаченной заработной платы обратился гражданин кыргызстанец Н. уулу М.

Вопросом взыскания задолженности занялось представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в Российской Федерации.

По обращению гражданина сотрудники представительства провели необходимые мероприятия, в результате которых работодатель, ООО "Протекинком", полностью погасил задолженность по заработной плате.