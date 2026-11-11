Погода
$ 87.32 - 87.72
€ 97.10 - 98.10

В России кыргызстанцу выплатили почти миллион рублей долга по зарплате

597  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России гражданину Кыргызстана помогли взыскать задолженность по заработной плате в размере 988 131 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

По ее данным, за содействием в получении невыплаченной заработной платы обратился гражданин кыргызстанец Н. уулу М.

Вопросом взыскания задолженности занялось представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в Российской Федерации.

По обращению гражданина сотрудники представительства провели необходимые мероприятия, в результате которых работодатель, ООО "Протекинком", полностью погасил задолженность по заработной плате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462992
Теги:
зарплата, права человека, Россия, Кыргызстан, Минтруда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  