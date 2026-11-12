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В Кыргызстане запустили мобильное приложение для таэквондистов

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- Назгуль Абдыразакова
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Федерация таэквон-до ГТФ Кыргызстана запустила в тестовом режиме собственное мобильное приложение GTF, предназначенное для спортсменов, родителей, тренеров и судей. Об этом сообщили в федерации.

По её данным, приложение объединяет основные сервисы, необходимые для тренировочного процесса, участия в соревнованиях и взаимодействия с федерацией.

Спортсмены и родители смогут просматривать расписание тренировок, отслеживать посещаемость, результаты аттестаций и соревнований, а также получать информацию о присвоенных поясах. В приложении предусмотрена электронная карта спортсмена с QR-кодом, данными о членстве в федерации и статусе в национальной сборной.

Кроме того, пользователи смогут регистрироваться на турниры, следить за турнирными сетками и результатами поединков в режиме реального времени, оплачивать тренировки и взносы, а также оформлять медицинские допуски и необходимые согласия онлайн. Родители нескольких детей смогут управлять их данными через один аккаунт.

Для тренеров предусмотрены инструменты учёта посещаемости, формирования заявок на соревнования и аттестации. Отмечать присутствие спортсменов можно с помощью QR-кода или списка, в том числе без подключения к интернету.

Судьи смогут использовать мобильный пульт Kalys Lite для фиксации очков, нарушений и времени поединков. Также приложение позволяет отслеживать назначения судей и проводить регистрацию участников соревнований.

Для федерации предусмотрены инструменты управления составами национальной сборной, заявками на международные турниры и контролем аттестаций спортсменов.

Отдельная функция позволяет следить за соревнованиями в прямом эфире. Пользователи смогут получать уведомления о вызове спортсменов на площадку, а также отслеживать результаты поединков.

Приложение GTF доступно для скачивания в App Store и Google Play. Для входа необходимо использовать номер телефона или электронную почту, зарегистрированные клубом либо федерацией. Авторизация осуществляется с помощью одноразового кода.

В федерации отметили, что приложение пока работает в тестовом режиме, и призвали пользователей направлять замечания и предложения по его улучшению.


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URL: https://www.vb.kg/463024
Теги:
таэквондо, федерация, информационные технологии, Кыргызстан
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