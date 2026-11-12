Руководство КПК – ключевой фактор эффективного госуправления Китаем

Своим взглядом на итоги 5-го пленума ЦК КПК 20-го созыва и ключевые факторы развития Китая в авторском материале специально для нашей редакции поделилась Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин:

"Ключ к государственному управлению Китаем заключается в эффективном руководстве со стороны Коммунистической партии Китая. С 26 по 29 октября 2026 года в Пекине состоялся 5-й пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва. На пленуме было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК по некоторым важнейшим вопросам неуклонного продвижения работы по всестороннему ужесточению внутрипартийного управления". Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и последовательно претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о партийном строительстве, пленум обобщил выдающиеся достижения и ценный опыт, накопленные в ходе всестороннего ужесточения внутрипартийного управления в новую эпоху, а также системно определил стратегические задачи по дальнейшему последовательному продвижению этой работы.

Пленум, состоявшийся в знаменательный период – в год 105-летия основания КПК и в стартовый год реализации 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая, открыл новые перспективы для укрепления механизмов партийного самоконтроля и внутрипартийного управления, а также для дальнейшего процветания и укрепления КПК как партии с вековой историей. Вместе с тем его проведение предоставляет международному сообществу важную возможность глубже понять ключевые факторы успеха китайской модели государственного управления, в основе которой лежит руководство КПК.

1. Секрет долгосрочной политической жизнеспособности крупнейшей в мире правящей партии

Как преодолеть так называемую историческую цикличность "подъемов и падений"? Это коренной вопрос, на который партия должна дать правильный ответ, чтобы обеспечить долгосрочное сохранение своей власти. Ещё в 1945 году Мао Цзэдун, находясь в Яньани, в северной части провинции Шэньси, где в тот период располагалась главная база КПК, дал первый ответ на этот вопрос: поставить деятельность правительства под контроль народа. С XVIII съезда КПК, последовательно реализуя политику всестороннего ужесточения внутрипартийного управления, партия нашла второй ответ – революцию над самой собой. Её содержание заключается в том, чтобы с твердой решимостью и посредством жестких мер последовательно укреплять внутрипартийную дисциплину, сохранять передовой характер и чистоту партии, обеспечивать её способность к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и самопреобразованию.

Борьба с коррупцией - наиболее глубокое проявление самореволюции партии. С 2012 года Центральный комитет КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, развернул беспрецедентную борьбу с коррупцией. В результате удалось сформировать систему противодействия коррупции с китайской спецификой, ориентированную на комплексное устранение как её внешних проявлений, так и глубинных причин, а также на создание условий, при которых никто не осмелится, не сможет и не захочет заниматься коррупцией. По состоянию на сентябрь 2026 года органами внутрипартийного контроля и государственного надзора было возбуждено расследование 8,105 млн дел, а дисциплинарные взыскания были применены к 7,922 млн партийных и государственных кадров. Эти показатели в полной мере свидетельствуют о твердой решимости КПК вести непримиримую борьбу с коррупцией.

Коррупция тесно связана и с другими негативными явлениями. Формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительство, известные как "четыре вредных проявления", наносят серьезный ущерб партийным основам и подрывают авторитет партии как правящей силы. Продвижение всестороннего и строгого внутрипартийного управления посредством совершенствования стиля работы является важным опытом партийной самореволюции в новую эпоху. В декабре 2012 года на заседании Политбюро ЦК КПК были утверждены "Правила из восьми пунктов относительно улучшения стиля работы и поддержания тесной связи с народными массами" (далее - "Правила из восьми пунктов"). Их основная направленность заключается именно в борьбе с "четырьмя вредными проявлениями".

За прошедшие более десяти лет во внутрипартийном управлении партии произошли коренные изменения: от организации частных банкетов и обмена дорогостоящими подарками за государственный счет – к строгому соблюдению принципа экономии, от использования служебного транспорта в личных целях и других проявлений злоупотребления привилегиями – к упорядочению и строгому ограничению служебных привилегий, от бумажной волокиты и проведения бессодержательных совещаний – к практической и эффективной работе. Реализация "Правил из восьми пунктов" существенно изменила политическую атмосферу и общественный облик Китая. Уровень удовлетворенности населения достиг 97,4%.

2. Руководство КПК – коренная гарантия государственного управления Китаем

Успех Китая коренным образом зависит от партии. Руководство со стороны КПК является важнейшим преимуществом социалистического строя с китайской спецификой и фундаментальной гарантией эффективного государственного управления Китаем.

За 77 лет, прошедших со дня образования КНР, КПК, ведя за собой китайский народ, добилась двух выдающихся достижений, которые по праву можно назвать чудесами мирового масштаба: динамичного экономического развития и длительной социальной стабильности. В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 млрд юаней, а ВВП на душу населения - лишь 119 юаней. За период реализации 14-го пятилетнего плана (2021–2025 годы) среднегодовые темпы роста китайской экономики составили 5,4%, а её совокупный объём превысил 140 трлн юаней, что позволило Китаю прочно сохранить позиции второй по величине экономики мира.

Китай одержал полную победу в борьбе с абсолютной бедностью, впервые за свою многотысячелетнюю историю ликвидировал абсолютную нищету в масштабах всей страны. 98,99 млн сельских жителей, находившихся за чертой бедности, смогли преодолеть её. В стране создана крупнейшая в мире система образования, социального обеспечения, медицинского обслуживания и здравоохранения. Уровень охвата девятилетним обязательным образованием превышает 96%, базовым пенсионным страхованием охвачено более 1 млрд человек, а средняя ожидаемая продолжительность жизни населения достигла 79 лет. Уровень удовлетворённости жизнью и ощущение счастья среди населения Китая неуклонно повышаются.

В чем заключается руководящая роль КПК в системе государственного управления Китаем? Помимо передового и революционного характера самой партии, хотела бы особо отметить следующие четыре ключевых фактора.

Во-первых, приверженность принципу "народ превыше всего". С момента своего основания КПК неизменно ставит народ в центр своей деятельности, рассматривая борьбу за счастье китайского народа и великое возрождение китайской нации в качестве своей изначальной цели и миссии. Именно поэтому партия пользуется широкой поддержкой и доверием китайского народа.

Во-вторых, совершенная институциональная и правовая система. КПК сформировала систему государственного управления, основу которой составляет социалистический строй с китайской спецификой и которая охватывает все сферы социально-экономического развития страны, обеспечивая тесную взаимосвязь внутрипартийных нормативных актов и государственных законов. По состоянию на декабрь 2025 года в Китае насчитывалось 308 действующих законов и 3372 действующих внутрипартийных нормативных акта. Органичное сочетание управления государством на основе закона и управления партией в соответствии с внутрипартийными нормативными актами обеспечивает прочную институциональную основу успешного государственного управления Китаем.

В-третьих, научно обоснованное стратегическое планирование. КПК, выступая ключевой движущей силой государственного управления Китаем, несёт ответственность за разработку долгосрочных планов развития страны. Со дня образования КНР Китай успешно реализовал 14 пятилетних планов социально-экономического развития и в настоящее время приступает к реализации 15-го пятилетнего плана. Последовательность партии в реализации намеченных планов обеспечивает непрерывность и стабильность государственной политики.

В-четвертых, строгая организационная система. КПК располагает четко выстроенной системой партийных организаций, охватывающей все уровни - от центрального до местного и низового. По состоянию на конец 2025 года в Китае насчитывалось 5,431 млн низовых партийных организаций. Слаженное взаимодействие партийных организаций всех уровней обеспечивает эффективную реализацию государственной политики.

3. Чем лучше развивается Китай, тем лучше для всего мира

Современный мир переживает глубокие изменения: затяжные геополитические конфликты, растущий разрыв в уровнях развития и постоянно возникающие глобальные вызовы. На этом фоне китайская модель государственного управления привлекает всё большее внимание международного сообщества. КПК посвящает свою деятельность не только великому делу процветания китайской нации, но и благородному делу обеспечения мира и развития всего человечества, последовательно выступая за прогресс человеческой цивилизации и построение гармоничного мира. Чем сильнее и эффективнее КПК, тем лучше развивается Китай. Чем лучше развивается Китай, тем больше возможностей открывается для всего мира.

Китай является твердым стабилизирующим фактором глобального развития и важным двигателем роста мировой экономики. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул важную концепцию формирования сообщества единой судьбы человечества, а также четыре глобальные инициативы, предложив китайский ответ на вопросы о том, какой мир необходимо строить и каким образом следует это делать. На протяжении многих лет вклад Китая в рост мировой экономики стабильно сохраняется на уровне около 30%. Китай уже стал основным торговым партнером более чем 160 стран и регионов мира. Маршруты грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа охватывают 236 городов в 26 странах Европы, а Морской Шелковый путь соединяет 150 портов в 48 странах и регионах мира. Убеждение в том, что "идти вместе с Китаем означает идти вместе с возможностями" уже стало широко признанным международным консенсусом.

От совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" до выдвижения идеи инклюзивной и общедоступной экономической глобализации - китайская модернизация продолжает вносить новый вклад в мировое развитие. Китайская модель государственного управления способствует формированию новой формы человеческой цивилизации и демонстрирует, что каждое государство вправе самостоятельно выбрать путь развития с учётом своих национальных реалий, культурных особенностей и исторических традиций.

Китай и Кыргызстан являются дружественными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнёрами. С 30 августа по 1 сентября текущего года Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Кыргызстан и принял участие в саммите ШОС. В ходе визита состоялись плодотворные переговоры Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, в ходе которых были намечены новые перспективы развития двусторонних отношений.

В настоящее время Кыргызстан активно реализует Национальную программу развития до 2030 года, направленную на строительство нового Кыргызстана. Китай, в свою очередь, приступает к реализации 15-го пятилетнего плана, всесторонне продвигая китайскую модернизацию как путь к построению сильного государства и великому возрождению китайской нации. Сотрудничество между двумя странами обладает широкими перспективами и значительным потенциалом.

В начале следующего года наши страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. На новом историческом этапе китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной укреплять сопряжение стратегий развития, углублять обмен опытом в сфере государственного управления, расширять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях и совместными усилиями создавать ещё более прекрасное будущее!".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин