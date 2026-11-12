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Соцфонд КР намерен расширить инвестиции за счёт пенсионных накоплений

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- Бермет Таалайбекова
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Государственный накопительный пенсионный фонд Кыргызстана располагает средствами в размере 72 млрд сомов. Деньги размещены в государственных ценных бумагах и на банковских депозитах, а в дальнейшем Социальный фонд намерен активнее вкладывать их в прибыльные предприятия и другие активы.

Об этом председатель Социального фонда КР Бактияр Алиев сообщил 12 ноября в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, 85 процентов пенсионных накоплений вложены в государственные ценные бумаги с доходностью от 13,5 до 17 процентов годовых. Остальные 15 процентов размещены на депозитах коммерческих банков, где доходность начинается от 13 процентов.

В 2026 году Соцфонд рассчитывает получить около 5 млрд сомов дохода от размещения пенсионных средств.

Одним из направлений инвестирования стало приобретение торговых центров, которые ранее перешли в государственную собственность.

В частности, Социальный фонд приобрёл 100 процентов акций ОАО "Ала-Арча". На момент покупки годовая чистая прибыль общества составляла 101 млн сомов. На 2026 год запланирована прибыль в размере 245 млн сомов, что на 144 млн сомов больше прежнего показателя.

По словам Алиева, увеличение доходности связано в том числе с пересмотром арендных отношений. Арендную плату, которая не менялась несколько лет, повысили в пределах инфляции, до 10 процентов. Кроме того, договоры с посредниками, пересдававшими торговые площади, заменили прямыми договорами с арендаторами.

При этом в финансовых расчётах учтены расходы на ремонт здания, кровли, санитарных помещений, инженерных систем, а также повышение заработной платы сотрудников.

Положительные изменения, по данным главы Соцфонда, отмечаются и в работе торгового центра "АЮ Гранд".

Когда объект был передан фонду в ноябре 2025 года, его годовая чистая прибыль составляла 143–145 млн сомов. Сейчас, согласно приведённым данным, этот показатель достиг 283 млн сомов.

За прошедший период в торговом центре установили дополнительные трансформаторы, заменили оборудование системы охлаждения, отремонтировали системы подачи горячего и холодного воздуха. Также повысили заработную плату сотрудникам службы безопасности и административному персоналу.

В дальнейшем Соцфонд намерен расширять инвестиционную деятельность. По прогнозам, до 2030 года в Государственный накопительный пенсионный фонд дополнительно поступит около 100 млрд сомов.

Эти средства планируется направлять не только на банковские депозиты и государственные ценные бумаги, но и на приобретение других активов, способных приносить доход.

Бактияр Алиев считает, что в ближайшие пять-шесть лет Социальный фонд может стать одним из крупных внутренних инвесторов Кыргызстана и участвовать в реализации государственных программ, включая строительство объектов для государственных нужд.

Напомним, что в 2025 году Кабинет министров обязал Соцфонд приобрести 100 процентов акций ОАО "Ала-Арча" за 1 млрд 750 млн сомов за счёт средств Государственного накопительного пенсионного фонда.


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URL: https://www.vb.kg/463042
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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