Судебные эксперты КР изучили новые методы идентификации наркотиков

В Ташкенте состоялся региональный практический семинар-тренинг, объединивший специалистов экспертных и аналитических лабораторий стран Центральной Азии для обмена опытом в сфере выявления и исследования новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Кыргызстан на мероприятии представила эксперт управления КЭМВИ Судебно-экспертной службы при МЮ КР Алтынбек кызы Айсулуу, сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторами семинара выступили Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральная таможенная лаборатория Республики Узбекистан и Национальная комиссия по контролю над наркотиками Китайской Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители экспертно-криминалистических и аналитических лабораторий, правоохранительных и государственных органов Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

В центре внимания участников оказались современные тенденции распространения синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, особенности их лабораторного исследования, а также сложности идентификации неизвестных соединений, которые нередко появляются раньше, чем соответствующие эталонные образцы и спектры в аналитических базах данных.

Особое место в программе заняло изучение современных инструментальных методов исследования, включая газовую хроматографию с масс-спектрометрией, ИК-Фурье- и рамановскую спектроскопию. Участники не только ознакомились с теоретическими возможностями этих технологий, но и получили практический опыт исследования образцов неизвестного состава, интерпретации аналитических данных и подтверждения химической структуры веществ.

В рамках семинара Алтынбек кызы Айсулуу выступила с презентацией о тенденциях распространения синтетических наркотических средств и новых психоактивных веществ в Кыргызской Республике. В своём докладе она осветила особенности экспертного исследования синтетических каннабиноидов, синтетических опиоидов и других новых соединений, рассказала о применяемых в отечественной экспертной практике аналитических методах, а также обозначила актуальные проблемы лабораторной идентификации постоянно появляющихся новых аналогов наркотических средств.