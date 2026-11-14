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Айнура Чолпонкулова: Даже любимая работа может привести к выгоранию

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- Назгуль Абдыразакова
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Креативная экономика Кыргызстана открывает новые возможности для предпринимательства, образования, творчества и экспорта услуг. Однако для её развития необходимы не только талантливые люди и оригинальные идеи, но и государственная поддержка, уверенность в собственных силах и готовность продвигать свои проекты.

13 ноября в Бишкеке, во время форума Forum Franchise 2026, корреспондент "Вечернего Бишкека" побеседовала с кандидатом юридических наук, основателем и руководителем общественного фонда Career Ambassador Foundation, экспертом в области международных отношений и образования, коучем-мотиватором Айнурой Чолпонкуловой.

- Айнура Орозбековна, как вы оцениваете развитие креативной экономики Кыргызстана на сегодняшний день?

- Я считаю, что креативная экономика Кыргызстана имеет огромные перспективы, особенно в сфере образования, предпринимательства, развития человеческого капитала, экспорта услуг и создания новых рабочих мест.

У нашей страны большой человеческий потенциал. У нас активное общество, развитый гражданский сектор. И, на мой взгляд, креативная индустрия начала развиваться во многом благодаря инициативам гражданского общества.

Я наблюдаю, как появляется всё больше креаторов. Многие из них работают онлайн. При этом креативная экономика охватывает не только предпринимательство, но и творческие направления. Это маркетологи, специалисты по цифровому маркетингу, рекламе, художники, режиссёры, предприниматели в сфере образования.

Все эти люди используют в своей работе творческие подходы и инновации. У нас уже есть Парк креативных индустрий, действуют профильные объединения. Поэтому считаю, что этому направлению необходимо уделять больше внимания.

- Вы упомянули международный опыт. Какие страны, на ваш взгляд, могут служить примером для Кыргызстана?

- В последние годы я очень увлеклась Южной Кореей, её культурой и K-pop. Стала глубже изучать, как там развивается креативная экономика.

В Южной Корее это одно из приоритетных направлений государственной политики. Сегодня страна экспортирует не только музыку, но и кино, продукцию индустрии красоты и другие культурные продукты. Почему бы Кыргызстану не развиваться в этом направлении?

У нас тоже есть огромные возможности. Например, во время Всемирных игр кочевников можно было увидеть множество интересных творческих проектов. Я считаю, что с креативной экономикой также тесно связаны туризм и экотуризм. Поэтому государству необходимо обращать внимание на эту сферу и поддерживать её развитие.

- А когда вы слышите выражение "креативная экономика Кыргызстана", какие люди или проекты первыми приходят вам на ум?

- Прежде всего я представляю людей, которые создают уникальные, инновационные продукты и предлагают нестандартные решения.

Буквально недавно мы с коллегой обсуждали эту тему, и я вспомнила Чолпон Тентиеву. Для меня она настоящий креатор.

Если помните, она занималась проектом "Ночь музеев". И сегодня у неё немало интересных инициатив в сфере культуры. Это один из примеров человека, которого я могу назвать представителем креативной индустрии.

Кроме того, у нас есть Парк креативных индустрий. Насколько мне известно, вокруг него формируется сообщество творческих и инициативных людей.

- Приходилось ли вам непосредственно работать с представителями креативных индустрий?

- Здесь всё зависит от того, кого мы называем креатором. На мой взгляд, пока нет единого понимания этого понятия. Я считаю, что даже если человек занимается обычным бизнесом, но внедряет уникальные решения, использует инновационные подходы, то его тоже можно назвать креатором.

В какой-то степени я и себя отношу к таким людям. Когда мы разрабатываем новые продукты, всегда стараемся предложить что-то оригинальное, отличающееся от уже существующих решений.

- Бывает, что человек создаёт действительно интересный продукт, но не умеет или боится его продвигать. Причиной могут быть не только финансовые трудности, но и неуверенность в себе, страх критики, внутренние барьеры. Как преодолеть эти препятствия?

- Это непростой вопрос. Прежде всего, необходимо работать над своей самооценкой. Очень важно научиться преодолевать страх. Если человек заранее убеждает себя, что ему неудобно, некомфортно, что у него ничего не получится, то эти установки действительно могут мешать двигаться вперёд.

Поэтому мой совет простой: нужно начинать действовать. Даже если вы будете ошибаться, это нормально. Ведь именно на ошибках мы учимся.

- Люди творческих профессий нередко полностью погружаются в работу. Как сохранить вдохновение и избежать профессионального выгорания?

- Что такое выгорание? Это состояние, когда у тебя практически не остаётся энергии. Сейчас часто говорят об отсутствии ресурсного состояния.

Поэтому я считаю, что каждому человеку необходимо найти увлечение вне профессиональной деятельности.

Для кого-то это горы и путешествия. Например, у меня есть подруга, которая постоянно выезжает на природу, путешествует по Кыргызстану.

А для меня таким источником вдохновения стала музыка. Я очень люблю музыку, увлекаюсь корейской культурой, являюсь поклонницей группы BTS. Я состою в фандоме и активно участвую в его жизни.

Это действительно помогает мне эмоционально восстанавливаться. Кроме того, я интересуюсь здоровым питанием. Всё это вдохновляет меня и помогает поддерживать хорошее эмоциональное состояние.

Поэтому мой совет: обязательно найдите то, что приносит вам удовольствие помимо работы.


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URL: https://www.vb.kg/463082
Теги:
бизнес, Кыргызстан, экономика, психология
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