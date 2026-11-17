На климатической конференции ООН (COP31) в турецкой Анталье завершился предварительный этап переговоров, и страны-участницы приступили к работе над текстом итогового соглашения. В центре дискуссий оказались вопросы финансирования, торговые барьеры, будущее углеводородов и необходимость ускорения мер по борьбе с глобальным потеплением.

Гутерриш: превышение порога в 1,5 °C не должно останавливать усилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Анталье заявил, что временное превышение порога глобального потепления в 1,5 °C становится неизбежным.

По его оценке, нынешние национальные планы государств ведут к повышению средней глобальной температуры примерно на 2,5 °C к концу столетия. Такой сценарий Гутерриш назвал "рецептом катастрофы".

При этом он подчеркнул, что масштаб превышения температурного порога, его продолжительность и разрушительные последствия по-прежнему зависят от действий мирового сообщества. Генсек ООН также отметил, что достижение климатической безопасности невозможно без отказа от ископаемого топлива.

Позиции стран и главные разногласия

Председательство COP31 представило первый рабочий документ - "Краткий обзор мнений", в котором собраны приоритеты государств и спорные вопросы, по которым пока не удалось достичь консенсуса.

Среди основных тем - предложения о поэтапном отказе от традиционных энергоносителей и увеличении финансирования на адаптацию к изменению климата.

В документе также отражены энергетические и экологические инициативы отдельных стран. В частности, Турция обозначила цель довести долю электроэнергии в мировом конечном потреблении до 35% к 2035 году. Бразилия, в свою очередь, представила дорожную карту по отказу от ископаемого топлива и прекращению обезлесения.

Переговоры выходят на решающий этап

Следующим ключевым шагом на конференции, которая продлится до 20 ноября, становится работа над проектом итогового политического решения на уровне министров.

На этой финальной стадии участникам предстоит согласовать наиболее острые формулировки - в частности, положения о климатическом финансировании, энергетическом переходе и регулировании промышленных выбросов.

Таким образом, главный вопрос COP31 заключается в том, удастся ли участникам саммита превратить заявленные экологические амбиции в согласованные обязательства и конкретные механизмы их реализации.