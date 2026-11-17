Французский боец Сирил Ган успешно защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, победив ранее непобеждённого американца Джоша Хокита решением судей.

36-летний чемпион благодаря своему опыту и технике ударов сумел одолеть Хокита, который оказал серьёзное сопротивление в своём первом титульном поединке.

В июне Ган завоевал временный чемпионский пояс, нокаутировав Алекса Перейру на турнире у Белого дома. Позднее француз стал абсолютным чемпионом после того, как Том Аспиналл освободил титул из-за травмы.

Победа над Хокитом стала для Гана первой успешной защитой чемпионского пояса и укрепила его позиции на вершине тяжёлого дивизиона UFC.

В соглавном поединке турнира Кайла Харрисон победила Аманду Нуньес удушающим приёмом сзади, омрачив возвращение бразильянки в октагон после трёхлетнего перерыва.