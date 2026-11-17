В Москве состоялся Международный форум обеспечения коллективной безопасности под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность". Дискуссионная площадка объединила порядка 20 мероприятий и около 100 спикеров из государств - участников ОДКБ, а также стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. На пленарном заседании выступили главы внешнеполитических ведомств стран организации и генеральные секретари ОДКБ, ШОС и СНГ, а вице-премьер РФ Алексей Оверчук зачитал приветствие Владимира Путина с призывом укреплять координацию в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Одним из участников форума стал директор бишкекского Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, выступивший с докладом на дискуссионной сессии "Диалог по Афганистану: безопасность и гуманитарные аспекты". В своем выступлении он представил взгляд экспертного сообщества Кыргызстана на ситуацию в соседней стране, подчеркнув, что спустя пять лет после смены власти в Кабуле региональным игрокам необходимо выстраивать долгосрочную политику с учетом новых вызовов - от активности группировки "Исламское государство - Хорасан" до конфликта на афгано-пакистанской границе и резкого скачка наркопроизводства.

"Гуманитарный аспект - это не отдельная тема рядом с безопасностью, это ее фундамент. Безработный, голодный, вернувшийся из депортации афганец - это и есть кадровый резерв для вербовщиков ИГ-Хорасан и наркосетей. Поэтому каждый вложенный в афганскую экономику и социальную сферу доллар снижает нагрузку на наши границы", - заявил в ходе сессии политолог.

Он также отметил, что оптимальной стратегией для союзников должно стать сочетание надежного оборонного периметра с развитием торговли и инфраструктуры, по пути которого уже идет Кыргызстан.

"Афганистан на протяжении десятилетий был ареной чужих геополитических проектов, и все они закончились неудачей. Сегодня у стран региона есть шанс выстроить иную модель - модель, в которой безопасность обеспечивается не только на границе, но и через развитие, торговлю и человеческие связи. Эту модель могут построить только сами соседи Афганистана", - подчеркнул Игорь Шестаков.

По итогам работы московской площадки политолог дал развернутую оценку трансформации самой организации. По его наблюдениям, за минувший год ОДКБ существенно нарастила аналитический потенциал и перестала восприниматься исключительно как военный блок.

"Московский форум наглядно показал, что организация выходит за рамки сугубо официальных протоколов и военных учений, превращаясь в площадку для формирования международной идеологической повестки безопасности. Участие министров иностранных дел стран ОДКБ в открытом диалоге с ведущими аналитиками подтвердило высокий статус форума и заинтересованность лиц, принимающих решения, в сотрудничестве с экспертным сообществом. Это стало прямым ответом на запрос по интеграции военного партнерства в общественно-аналитическую повестку, в чем структура, отвечающая за южные рубежи СНГ, давно нуждалась", - отметил он.

Отдельное внимание в своих выводах эксперт уделил дискуссии вокруг афганского фактора, в которой участвовали специалисты из России, Таджикистана и профильных подразделений ООН. По словам политолога, обсуждение подтвердило сохраняющуюся непредсказуемость ситуации в регионе и необходимость системного мониторинга новых технологических угроз.

"Громкие заявления движения "Талибан" о полном контроле над ситуацией в стране выдают желаемое за действительное, поскольку на территории Афганистана по-прежнему действуют более 30 тысяч боевиков различных экстремистских группировок. Ситуацию усугубляет тяжелейший продовольственный кризис, которым активно пользуются наркокартели и вербовщики, применяющие сегодня искусственный интеллект и современные медиатехнологии для идеологической обработки населения. В этих условиях ЦЭИ "Ой Ордо" полностью поддержал предложение таджикских коллег без лишней бюрократии создать при ОДКБ профильный экспертный совет по Афганистану для постоянной, а не эпизодической работы", - сказал он.

Завершая оценку итогов форума, Игорь Шестаков связал качественное обновление экспертного трека организации с приходом на пост генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, чей практический опыт работы в зонах конфликтов задал новый темп взаимодействию секретариата с аналитиками.

"Столь заметное расширение диалога с научным и экспертным сообществом во многом обусловлено активной позицией нового генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который сам обладает колоссальным опытом аналитической работы в горячих точках по линии ООН, прежде всего в Афганистане. Благодаря его инициативе профильные специалисты из стран - участниц организации сегодня получили возможность не просто доносить свою позицию до руководства, но и становиться полноценными участниками процессов выработки новой евразийской архитектуры безопасности", - резюмировал он.