Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) призывает кыргызстанцев заранее проверить свой страховой статус в связи с ростом риска сезонных заболеваний в осенне-зимний период. Наличие страховки позволяет получать медицинские услуги на льготных условиях и существенно сокращать расходы на лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, застрахованные граждане могут бесплатно пройти дополнительно 40 видов лабораторно-диагностических исследований по медицинским показаниям при обращении к семейному врачу.

При этом всем гражданам независимо от страхового статуса доступны бесплатные консультации семейного врача, 10 видов базовых лабораторных анализов, а также УЗИ и рентгенография со скидкой 50%.

Кроме того, ФОМС возмещает в среднем до 50% стоимости льготных лекарств, назначенных семейным врачом по электронному рецепту. Застрахованным также предоставляется скидка 50% на физиотерапию, реабилитацию и услуги дневного стационара.

Существенная разница предусмотрена при плановой госпитализации. При наличии направления семейного врача застрахованные граждане оплачивают от 840 до 1 510 сомов в зависимости от профиля отделения и типа стационара. Для незастрахованных максимальный размер сооплаты составляет от 8 400 до 14 310 сомов.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно до выведения пациента из состояния, угрожающего жизни.

Проверить страховой статус можно на официальном сайте ФОМС foms.kg/ru/status/, через портал "Тундук" или по круглосуточному бесплатному номеру 113.

При отсутствии страховки полис ОМС можно приобрести через MegaPay, Мбанк, QPAY и другие платёжные сервисы.

В фонде напоминают, что полис начинает действовать только через пять календарных дней после оплаты. Поэтому гражданам рекомендуют оформить его заблаговременно.