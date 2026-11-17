Делегация Генеральной прокуратуры Кыргызстана во главе с первым заместителем генерального прокурора Чингизом Ахматовым приняла участие в международных антикоррупционных мероприятиях, прошедших 12-13 ноября в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, представители делегации участвовали во II Душанбинском международном антикоррупционном форуме и III ежегодной конференции участников Региональной платформы по ускорению внедрения Конвенции ООН против коррупции в Центральной Азии.

В ходе мероприятий представители государственных органов стран Центральной Азии и международных организаций обсудили совершенствование механизмов предупреждения коррупции, расследование коррупционных преступлений, внедрение цифровых технологий и выполнение международных рекомендаций.

Представители Генпрокуратуры Кыргызстана выступили с докладами о проводимой в стране антикоррупционной политике, принимаемых профилактических мерах и совершенствовании работы государственных органов в этой сфере.

Особое внимание участники уделили обмену практическим опытом, современным подходам к противодействию коррупции и укреплению регионального сотрудничества в рамках Конвенции ООН против коррупции.

Полученный опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования национальных механизмов предупреждения и противодействия коррупции с учётом международных стандартов.