С 17 по 19 ноября в Бишкеке пройдёт трёхдневный тренинг по вакцинации против чумы мелких жвачных животных, эпидемиологическому надзору и оценке результатов прививочной кампании. Одной из ключевых тем станет распределение 1,5 млн доз вакцины.

Об этом сообщает Представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в Кыргызской Республике.

Согласно программе, в первый день участники рассмотрят ситуацию с распространением чумы мелких жвачных животных в Кыргызстане и мире, а также международную цель по ликвидации заболевания к 2030 году.

Специалисты обсудят планирование вакцинации, распределение препаратов, показатели эффективности и систему отчётности. Также предусмотрено практическое занятие по разработке плана вакцинации для одного из районов.

18 ноября участники изучат методы эпидемиологического надзора, выявление территорий с повышенным риском распространения заболевания, отбор проб и взаимодействие с лабораториями.

19 ноября основное внимание уделят оценке результатов вакцинации, серологическому мониторингу и критериям принятия решений о прекращении прививочных кампаний.

В мероприятии примут участие представители Ветеринарной службы, ФАО и профильные эксперты.