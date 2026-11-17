Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA 2026 года, продемонстрировав впечатляющую игру на протяжении всего соревнования.

Андреева одержала пять побед в пяти матчах, не уступив соперницам ни одного сета. За десять сыгранных сетов россиянка позволила соперницам выиграть всего 26 геймов. В решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

Благодаря этому достижению Андреева стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира WTA со времён Марии Шараповой. Кроме того, россиянка вошла в число немногих теннисисток, сумевших завоевать титул при дебютном участии. Успешное выступление позволит Андреевой приблизиться к Елене Рыбакиной в мировом рейтинге и усилить борьбу за первую строчку в начале 2027 года.