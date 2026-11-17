На базе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, состоялось торжественное открытие спартакиады среди студентов средних профессиональных учебных заведений страны.

В церемонии открытия приняли участие директор дирекции "Жаштык" Акыл Сакенов, руководители образовательных учреждений и студенты.

В соревнованиях участвуют команды 28 учебных заведений из разных регионов Кыргызстана. Спортсмены состязаются в шести дисциплинах: волейболе, футзале, шахматах, настольном теннисе, лёгкой атлетике и тогуз коргооле.

Спартакиада проходит с 11 по 17 ноября. Основная цель мероприятия - популяризация физической культуры, развитие студенческого спорта, пропаганда здорового образа жизни и поддержка талантливой молодёжи.

Соревнования предоставляют студентам возможность продемонстрировать спортивные навыки, обменяться опытом и укрепить связи между учебными заведениями страны.