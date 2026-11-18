Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл может стать одним из инвесторов испанского футбольного клуба "Севилья". Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, 37-летний валлиец связан с инвестиционной группой, которая рассматривает возможность приобретения клуба. На начальном этапе Бэйлу отводится консультативная роль, однако в дальнейшем он может вложить собственные средства.

Среди других претендентов на покупку "Севильи" называются американский фонд Juggernaut Capital Partners и инвестиционная группа HD Ventures, возглавляемая саудовскими бизнесменами Мансуром и Хайдаром Сайедами.

Испанский клуб, семь раз выигрывавший Лигу Европы, в последние годы испытывает финансовые и спортивные трудности. Команда утратила прежние позиции в чемпионате Испании и продолжает искать пути восстановления.

Ранее возможность приобретения "Севильи" рассматривала инвестиционная группа с участием бывшего защитника клуба Серхио Рамоса, однако переговоры завершились без заключения сделки.

Бэйл завершил профессиональную карьеру в 2023 году и ранее проявлял интерес к инвестициям в футбольные клубы, в частности в валлийский "Кардифф Сити".