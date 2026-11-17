В Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызского футбольного союза (КФС) и Федерации футбола Монголии, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в футбольной сфере.

В переговорах приняли участие первый вице-президент КФС Нурдин Букуев, вице-президент Дастанбек Конокбаев и президент Федерации футбола Монголии Анандбазар Цогт-Очир.

Основными темами встречи стали развитие детско-юношеского футбола, обмен опытом между специалистами двух стран и организация совместных спортивных мероприятий.

Особое внимание стороны уделили возможному подписанию меморандума о сотрудничестве и проведению товарищеских матчей между сборными Кыргызстана и Монголии различных возрастных категорий.

Представители Монголии также направили официальное приглашение руководству Кыргызского футбольного союза посетить страну для продолжения переговоров и укрепления партнёрских связей.

Участники встречи подчеркнули историческую и культурную близость двух народов, отметив важную роль футбола в развитии дружественных отношений.

Кыргызский футбольный союз выразил готовность продолжить совместную работу и реализацию инициатив, направленных на развитие футбола в обеих странах.