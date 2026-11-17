Кыргызский футбольный союз (КФС) стал полноправным участником престижной программы Азиатской футбольной конфедерации AFC Elite Youth Scheme, получив статус "Две звезды".

Как сообщает пресс-служба КФС, международное признание получили также две футбольные академии страны. Национальная футбольная академия "Достук" удостоена высшего статуса "Три звезды", а академия имени Асылбека Момунова получила категорию "Две звезды".

Программа AFC Elite Youth Scheme направлена на повышение качества подготовки молодых футболистов, развитие академий и совершенствование системы детско-юношеского футбола в странах Азии.

В АФК высоко оценили долгосрочную стратегию развития кыргызстанского футбола, организацию молодёжных соревнований, систему поиска талантливых игроков и инвестиции в спортивную инфраструктуру.

Отмечается, что двухзвёздочный статус в рамках программы также имеют футбольные ассоциации Индии, Малайзии, Омана, Таджикистана, Иордании и Саудовской Аравии.

Согласно регламенту АФК, присвоенные академиям статусы пересматриваются каждые три года.

Получение международного признания стало значимым достижением для кыргызстанского футбола и подтверждением прогресса в подготовке молодых спортсменов.